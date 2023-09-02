Герой спецоперации «Z» гвардии рядовой Гревцев спас жизнь сослуживцу и разбил бронегруппу ВСУ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Беспрерывное изучение врага сделает тебя великим полководцем», - говорил офицерам генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял: «Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения. Недорубленный лес опять вырастает».

СДЕРЖАЛ НАТИСК ПРЕВОСХОДЯЩИХ СИЛ ВРАГА

Капитан Андрей БУРТАЕВ

Капитан Андрей Буртаев Фото: Минобороны РФ

«Взвод под командованием капитана Андрея Буртаева после успешных штурмовых действий занял важный опорный пункт противника. Используя рельеф местности и тактически выгодное положение опорного пункта, Буртаев оперативно и грамотно распределил огневые средства и личный состав на наиболее выгодных позициях, ожидая контрнаступление украинских националистов. В течение короткого времени противник превосходящими силами начал атаку на опорный пункт взвода. Грамотно и умело руководя действиями подчинённых, Буртаев со своим личным составом сдержали натиск врага и, сковав действия штурмовых групп боевиков, остановили их продвижение к своим оборонительным позициям. Постоянно анализируя обстановку, Андрей обнаружил выдвижение вражеских бронемашин на рубежи открытия огня. Определив направление движения бронегруппы, Буртаев лично уничтожил точным огнем из гранатомета одну из бронемашин, а попавшие под сосредоточенный обстрел огневых средств взвода украинские боевики отступили. Благодаря личному мужеству и отваге капитана Андрея Буртаева занятый рубеж был удержан, российские подразделения улучшили тактическое положение по переднему краю, противник понес значительные потери в живой силе и техники».

СПАС ЖИЗНЬ ЗАРЯЖАЮЩЕМУ И ВЫПОЛНИЛ ПРИКАЗ

Гвардии рядовой Евгений ГРЕВЦЕВ

Гвардии рядовой Евгений Грецев Фото: Минобороны РФ

«Гвардии рядовой Евгений Гревцев в составе экипажа самоходной артиллерийской установки обеспечивал артиллерийскую поддержку и огневое прикрытие обороняющихся российских подразделений на одном из стратегических важных направлений. Бронегруппа украинских боевиков, при поддержке артиллерии предприняла попытку наступления на позиции российских войск. Расчет российской самоходной артиллерийской установки приступил к подавлению огня артиллерии противника. В ходе ведения контрбатарейной борьбы, украинские националисты обнаружили позицию российской самоходной артиллерийской установки и сосредоточили на ней огонь. Один из многочисленных снарядов, выпущенных по самоходной гаубице, разорвался в непосредственной близости от неё, в результате чего один из заряжающих получил осколочное ранение. Гревцев, находясь под артиллерийским огнем, пришёл на помощь боевому товарищу, оказал ему первую помощь, эвакуировал в безопасное место, а затем продолжил боевую работу в составе расчёта по подавлению артиллерии ВСУ. Благодаря смелости и самоотверженности гвардии рядового Евгения Гревцева, была сохранена интенсивность стрельбы орудия, расчетом были выполнены все огневые задачи, российские мотострелки при поддержке артиллеристов отразили атаку превосходящих сил противника. А своевременно оказанная рядовым первая помощь, позволила сохранить жизнь военнослужащему».