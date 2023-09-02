Пышная грудь в алом бикини: Сальма Хайек отметила 57-летие на пляже

Сальма Хайек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сальме Хайек 2 сентября исполнилось 57 лет. Голливудская звезда не стала печалится по поводу возраста и зажигательно отметила новый год своей жизни на пляже. В соцсетях она поделилась снимками, сделанными на отдыхе в жаркой стране. На фото актриса позирует в красивом алом бикини, в котором едва поместилась ее пышная грудь.

Судя по всему, отмечать день рождения Сальма отправилась в родную Мексику. На фото она позирует на белоснежном пляже на фоне бирюзового моря. Фигура актрисы выглядит идеально: тонкая талия, пышные бедра и абсолютно плоский животик.

«Поздравляю меня с 57-летием!!!» - подписала яркие фото актриса.

Сальма Хайек отметила 57-летие. Фото: соцсети.

В свои годы Сальма смело фотографируется в бикини и выкладывает пляжные снимки в соцсетях. Оставаться в форме ей помогают несколько секретов. Например, артистка регулярно делает упражнения. Правда, на полноценные тренировки у нее нет времени. По ее словам, Сальма упражняется, когда чистит зубы или спускается по лестнице.

- У некоторых людей есть привычка заниматься спортом по утрам, а я её не выработала. У меня нет времени на спорт. Я работаю иногда по 20 часов в день, - рассказывала Хайек в одном из интервью.

Зато Сальма очень любит йогу и дайвинг, именно они и помогают ей оставаться в форме.

Актриса сфотографировалась на пляже. Фото: соцсети.

Что касается питания, то на диетах она не сидит. И не любит уколы красоты.

- Я счастлива, когда ем. Мне уже много лет, но я не колю ботокс. И знаете почему? Потому что я нормально питаюсь! Я ем жиры, овощи, да всё! Если вы будете много тренироваться и мало есть, ваша кожа быстро потеряет тонус, начнёт стареть. И что тогда? Вы будете чувствовать себя несчастным, - считает звезда.

Актриса замужем за одним из самых богатых мужчин мира. Ее муж - француз Франсуа-Анри Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 29 миллиардов долларов, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов долларов. У Сальмы и Франсуа-Анри есть дочь Валентина, актриса родила ее довольно поздно - в 41 год.