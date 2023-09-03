Американцы растеряны перед выборами президента: немощные старики лишают их надежды на будущее

Американский предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами пока не стал кандидатом в президенты США. И не факт, что станет Фото: REUTERS

…- Доброе утро, Виталий Алексеевич. Вас – с днем победы над милитаристской Японией. Сегодня день победы.

- Да, японцы уже выразили свое возмущение…

- Японцы выразили?

- Да. А чего им радоваться такому нашему празднику?

- Нет, нет, празднуем. Так что с днем победы! Ура!

- Ура! Банзай!

СПРАВКА «КП»

Банзай (яп. бандзай, «десять тысяч лет») — японское произношение традиционного китайского пожелания долголетия (на китайском произносится «ваньсуй»; ср. рус. устар. «Многая лета!»), на русский может переводиться как «Да здравствует!».

- Я продолжу с каламбура. Рамасвами – он уже с нами или пока нет?

- Вы знаете, он, может быть, и с нами, а, может быть, и нет. Ну, это как дядя Вася - типа: ты, вообще, меня уважаешь или нет?

- Ага, понял.

- Это - человек, который кандидатом в президенты пока не стал. И я не уверен, что станет.

Это какая-то американская ужасная беда.

У них сейчас высказываются разные люди… Ну, вот провели статистики опрос – за кого вы голосовали? А у них голосуют обычно семьями. Вот семья, которая голосует за демократов, а вот - которая за республиканцев.

И примерно голоса распределились поровну. Оказалось, что процентов 49 голосовало бы за Байдена, а примерно 51 процент - за Трампа.

И никому это не нравится. И тем не менее, других кандидатов нет.

А другие кандидаты высказываются очень трогательно, иногда позитивно, но губернатор Флориды Десантис, который формально конкурирует с Трампом, скажем, набирает только 13 процентов, если бы было голосование.

Нет конкурентов и у Байдена.

Все понимают, что это плохие кандидаты, что они никуда не годятся, а лучших нету.

У Иосифа Виссарионовича Сталина как-то спросили - а какой уклон в коммунистической партии нашей большевистской хуже – левый или правый? И Сталин ответил – оба хуже.

Вот примерно сейчас такая ситуация с кандидатами в президенты в Америке.

Да, есть такие, которые высказываются хорошо, дружелюбно по отношению к нашей стране. Кстати, это тоже интересно сейчас вспомнить.

Ровно 90 лет назад в Америке уже всем надоело правление партии демократов. Уже они довели страну до экономического упадка и до самого глубокого в истории кризиса.

И вот впервые за много лет был избран президентом республиканец – Франклин Делано Рузвельт. И во это он 90 лет назад установил дипломатические отношения между нашей страной и США. Это было в 1933-м.

И когда он это сделал, и когда установились эти отношения, наш посол Трояновский туда первый поехал.

Бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

- Это вы к чему?

- Сейчас говорят, что у нас - самые плохие, самые безнадежные отношения с США, которые когда бы то ни были.

Поэтому мы так прислушиваемся к каждому, кто в США рвется сейчас в президенты и хотел бы, чтобы его президентство было связано с улучшением отношений с нами.

Вот видите, сейчас - не только День Победы над Японией, но и «день победы над глупостью», свершившийся 90 лет назад.

- Сегодня сплошные праздники. Ну, ладно. А что ваши друзья говорят про Рамасвами?

- Про него лично ничего не говорят. Говорят о растерянности и безнадеге. Вот та самая «сталинская формул, она сейчас давлеет над американцами. Они говорят, что оба хуже – и Трамп, и Байден.

Это совершенно уже мятый пар, это уже отработанные политики. А Байден вообще стал темой для анекдотов, вечно что-то забывающий, теряющийся. Сегодня я посмотрел, в новостях уже показывают, как он никак не может надеть пиджак.

Конечно же, не надо издеваться над стариками, но если такой старик хочет управлять такой страной, то есть о чем подумать.

Поэтому, они просто растеряны – мои знакомые. И я хотел бы, чтобы кто-то был такой, с кем можно разговаривать.

Я вспоминаю, как в 60-е годы в Белый дом пришел Кеннеди и как мы с надеждой относились к нему.

Вот какой-то такой надежды хотелось бы и сегодня.