Американцы растеряны перед выборами президента: немощные старики лишают их надежды на будущее

Американский предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами пока не стал кандидатом в президенты США. И не факт, что станет
Фото: REUTERS
…- Доброе утро, Виталий Алексеевич. Вас – с днем победы над милитаристской Японией. Сегодня день победы.
- Да, японцы уже выразили свое возмущение…
- Японцы выразили?
- Да. А чего им радоваться такому нашему празднику?
- Нет, нет, празднуем. Так что с днем победы! Ура!
- Ура! Банзай!
Банзай (яп. бандзай, «десять тысяч лет») — японское произношение традиционного китайского пожелания долголетия (на китайском произносится «ваньсуй»; ср. рус. устар. «Многая лета!»), на русский может переводиться как «Да здравствует!».
- Я продолжу с каламбура. Рамасвами – он уже с нами или пока нет?
- Вы знаете, он, может быть, и с нами, а, может быть, и нет. Ну, это как дядя Вася - типа: ты, вообще, меня уважаешь или нет?
- Ага, понял.
- Это - человек, который кандидатом в президенты пока не стал. И я не уверен, что станет.
Это какая-то американская ужасная беда.
У них сейчас высказываются разные люди… Ну, вот провели статистики опрос – за кого вы голосовали? А у них голосуют обычно семьями. Вот семья, которая голосует за демократов, а вот - которая за республиканцев.
И примерно голоса распределились поровну. Оказалось, что процентов 49 голосовало бы за Байдена, а примерно 51 процент - за Трампа.
И никому это не нравится. И тем не менее, других кандидатов нет.
А другие кандидаты высказываются очень трогательно, иногда позитивно, но губернатор Флориды Десантис, который формально конкурирует с Трампом, скажем, набирает только 13 процентов, если бы было голосование.
Нет конкурентов и у Байдена.
Все понимают, что это плохие кандидаты, что они никуда не годятся, а лучших нету.
У Иосифа Виссарионовича Сталина как-то спросили - а какой уклон в коммунистической партии нашей большевистской хуже – левый или правый? И Сталин ответил – оба хуже.
Вот примерно сейчас такая ситуация с кандидатами в президенты в Америке.
Да, есть такие, которые высказываются хорошо, дружелюбно по отношению к нашей стране. Кстати, это тоже интересно сейчас вспомнить.
Ровно 90 лет назад в Америке уже всем надоело правление партии демократов. Уже они довели страну до экономического упадка и до самого глубокого в истории кризиса.
И вот впервые за много лет был избран президентом республиканец – Франклин Делано Рузвельт. И во это он 90 лет назад установил дипломатические отношения между нашей страной и США. Это было в 1933-м.
И когда он это сделал, и когда установились эти отношения, наш посол Трояновский туда первый поехал.
Бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич
Фото: Александр ГАМОВ
- Это вы к чему?
- Сейчас говорят, что у нас - самые плохие, самые безнадежные отношения с США, которые когда бы то ни были.
Поэтому мы так прислушиваемся к каждому, кто в США рвется сейчас в президенты и хотел бы, чтобы его президентство было связано с улучшением отношений с нами.
Вот видите, сейчас - не только День Победы над Японией, но и «день победы над глупостью», свершившийся 90 лет назад.
- Сегодня сплошные праздники. Ну, ладно. А что ваши друзья говорят про Рамасвами?
- Про него лично ничего не говорят. Говорят о растерянности и безнадеге. Вот та самая «сталинская формул, она сейчас давлеет над американцами. Они говорят, что оба хуже – и Трамп, и Байден.
Это совершенно уже мятый пар, это уже отработанные политики. А Байден вообще стал темой для анекдотов, вечно что-то забывающий, теряющийся. Сегодня я посмотрел, в новостях уже показывают, как он никак не может надеть пиджак.
Конечно же, не надо издеваться над стариками, но если такой старик хочет управлять такой страной, то есть о чем подумать.
Поэтому, они просто растеряны – мои знакомые. И я хотел бы, чтобы кто-то был такой, с кем можно разговаривать.
Я вспоминаю, как в 60-е годы в Белый дом пришел Кеннеди и как мы с надеждой относились к нему.
Вот какой-то такой надежды хотелось бы и сегодня.