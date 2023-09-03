"Ему очень плохо, очень тяжелый": мать Алексея Янина не находит себе места после жестокого обмана о его смерти

Алексей Янин с мамой Фото: Личный архив героя публикации

2 сентября появилась печальная новость о том, что Алексей Янин скончался от последствий инсульта, который перенес восемь лет назад. Весть тут же облетела все СМИ, а KP.RU смерть актера подтвердила его мама Ольга Андреевна. Информация появилась и на сайте театра РАМТ, где служил Янин. А ближе к вечеру выяснилось, что произошла чудовищная ошибка, и Алексей жив. Об этом рассказала супруга актера Дарья Янина. По словам певицы, утром 2 сентября ей позвонили и сообщили о смерти мужа, которого накануне увезли в институт Склифосовского в тяжелом состоянии.

Находясь в шоковом состоянии, Дарья связалась с родными Алексея и театром, где он служил. А потом весь день пыталась дозвониться до институт Склифосовского, но сделать это удалось лишь к вечеру. В результате сотрудники учреждения опровергли сообщение о смерти, рассказав, что Алексей Янин находится в реанимации.

«Алексей чувствует себя очень плохо. Он очень тяжелый. Состояние крайней тяжести. Даша его вчера видела. Я сейчас к нему еду», — рассказала KP.RU Ольга Янина.

Последствия инсульта у Алексея Янина были тяжелыми Фото: Личный архив героя публикации

Узнав, что Янин жив, его жена тут же сообщила об этом в соцсетях:

«Друзья, это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы утром получили от представителей НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, оказалась ошибкой. Леша, действительно, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, но он жив».

До сих пор непонятно, кто мог так жестоко «пошутить» над семьей тяжело больного Алексея Янина.

Алексей Янин. Фото: кадр из фильма «Сильнее судьбы» (2014)

«Как такое могло случиться? Мы не знаем. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы», — сообщила KP.RU Ольга Андреевна.

Добавим, что с KP.RU 2 сентября также связывалась женщина, которая, по нашим предположениям, работает в «Склифе». Она сообщила о том, что новость о смерти Янина — фейк, и что он лежит в больнице, живой.

Напомним, что в 2015 году Алексей Янин перенес инсульт, после которого, увы, не смог восстановиться. Актер, который последние годы проживает на даче у мамы, нуждается в постоянной реабилитации. Совсем недавно его отправили в новый медицинский реабилитационный центр. Но, увы, Янину стало хуже, и его пришлось перевезти в больницу.

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