Найдена формула счастливой жизни без лишнего веса

Важно не только то, что вы едите, но и когда вы это едите Фото: Shutterstock

Важно не только то, что вы едите, но и когда вы это едите. Ученые из Университета Вирджинии установили, что многие люди делают одну существенную ошибку в питании, самую большую порцию за день они предпочитают съедать дома за ужином, когда, наконец, могут расслабиться. Часто это благословенное время наступает, когда уже стемнело, а для обмена веществ и талии это – не очень хорошая привычка.

Эволюционно в нас уже встроены внутренние биологические часы, которые помогают нам эффективно сосуществовать с ритмами окружающей среды. Пробуждение с рассветом, активная работа и питание в первой половине дня, и расслабление ближе к завершению дня – это естественный ритм жизни, обусловленный в том числе и работой нашей гормональной системы. Однако современный бешеный ритм «сломал систему», что особенно стало заметно в последние десятилетия из-за негативного воздействия на наше здоровье, такого как ожирение, плохое качество сна, рост тревоги и депрессии, расстройств настроения.

Ученые решили проверить гипотезу о том, что прием пищи только в дневное время помогает сохранить здоровый вес и активность и провели эксперимент на лабораторных мышах.

Расстраивали они мышек и так, и эдак, смещали им приемы пищи и перенастраивали снова, пока не нашли в головном мозге нейроны, отвечающие за ожидание еды. Находятся эти нейроны в области мозга, которая, помимо прочего, известна и своей способностью контролировать обмен веществ.

Из этого следует несколько выводов. Во-первых, со временем, если взять себе за цель сдвинуть время основного приема пищи на дневное время суток, нам это станет даже нравиться, потому что вместе с телом перестроится и мозг и будет ждать приятного и вкусного не к ночи, а гораздо раньше.

Во-вторых, ученые ожидают, что дальнейшая работа с этой областью нейронов в мозге может помочь разработать эффективные стратегии предотвращения циркадных нарушений и таких заболеваний, как ожирение и диабет, а также расстройств настроения, которые часто сопровождаются перееданием.

И, наконец, спать и просыпаться в одно и то же время, а также соблюдать правильный график приема пищи, не наедаясь на ночь, — одни из лучших неинвазивных способов поддержания хорошей циркадной гигиены, заявляют авторы исследования, а это, в свою очередь, снижает вредные последствия нашего современного образа жизни.

- Время принятия пищи имеет очень важное значение, пишет в своем Telegram-канале врач – терапевт, профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина. – Наш организм эволюционировал для того, чтобы есть днем и спать ночью. Исследования показали, что те люди, калорийность ужина (прием пищи после 19.00) у которых составляла более 48% от суточного рациона имели в 2,3 раза больший риск развития ожирения, в 1,5 раза – метаболического синдрома и стеатоза печени и 2,8 раза – сахарного диабета. И как не вспомнить пословицу «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу».

Каждый прием пищи должен содержать белок, напоминает в своем Telegram-канале врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

Пищевую нагрузку в течение дня можно распределить, например, так.

- Завтрак: два яйца, лучше вареных. Или творог. Нежирные сорта сыра также могут быть добавкой к бутерброду или в виде основного белкового компонента, например, в овощном салате с сыром.

- Обед: красное мясо, птица, рыба не в жареном виде. Например, суп с мясом (борщ, щи) или овощной. А на второе - мясо/птица/рыба с гарниром в виде овощей или круп.

- Ужин: овощной салат с рыбой (тунцом или морепродуктами).