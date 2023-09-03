Жена Алексея Янина подробно рассказала о мошенниках, которые "похоронили" ее мужа: Номер записан как "Морг Коломенский"

Cупруга Алексея Янина подробно рассказала о том, что же на самом деле произошло Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что вчера, 2 сентября, произошла жуткая история: новость о смерти 40-летнего Алексея Янина, облетевшая все СМИ, оказалась ошибкой. Родных актера ввели в заблуждение мошенники, которые представились сотрудниками НИИ им. Н.В. Склифосовского и сообщили о кончине Янина. Лишь ближе к вечеру 2 сентября, когда родным с помощью сотрудников ритуальных услуг удалось связаться с представителями НИИ, чудовищный обман вскрылся. Сегодня супруга больного актера подробно рассказала о том, что же на самом деле произошло.

Дарья приезжала помогать ухаживать за Алексеем Фото: Личный архив героя публикации

По словам Дарьи Яниной, до 31 августа Алексей находился в реабилитационном центре, где у него начались судороги. Оттуда его сначала перевезли в Люберецкую больницу, а вечером 1 сентября в тяжелом состоянии доставили в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

«Утром 2 сентября мне поступил звонок с незнакомого мобильного номера. Затем с городского номера позвонили родителям Леши: девушка представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила о смерти Леши. Мама и папа Леши, Ольга Андреевна и Николай Алексеевич, сразу же перезвонили мне. Мы начали заниматься подготовкой, связались с РАМТом», — написала Дарья Янина в соцсетях.

Историю со смертью актера мошенники поддерживали до трех часов дня: звонили, давали номер его медицинской карточки, говорили, что тело в морг спустят только к вечеру. Мама Алексея перезвонила на городской номер — по которому с ней связывались с утра. Ответила девушка, подтвердила факт смерть, но быстро закончила разговор, сославшись на сильную занятость.

Историю со смертью актера мошенники поддерживали до трех часов дня Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Мы заподозрили неладное, и я решила проверить, какой номер звонил мне утром. Посмотрела тег в приложении GetContact — незнакомый номер был записан как «Морг Коломенский». Это еще больше смутило сотрудников ритуальных услуг. В результате они самостоятельно вышли на связь с главным врачом НИИ Сергеем Петриковым и получили опровержение. Я сразу выехала к Леше и попала к нему в палату реанимации», — рассказала Дарья Янина.

Позднее с супругой актера связался уже сам Сергей Петриков, рассказав, что в НИИ провели внутреннее расследование и выяснили, что звонок поступил не от сотрудников учреждения, а от мошенников. Помимо родных Янина, пострадала еще одна семья — им тоже сообщили о смерти родственника в этой же больнице.

Алексей Янин. Фото: кадр из фильма «Сильнее судьбы» (2014)

«Руководство НИИ им. Н.В. Склифосовского подало заявление в полицию. Мы очень надеемся, что мошенников найдут и накажут по всей строгости закона», — сообщила в соцсетях Дарья Янина.

Также Дарья добавила, что на сегодняшний день состоянии супруга не изменилось.

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