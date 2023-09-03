Карл III никогда не любил своего сына Гарри: стало известно шокирующее признание принцессы Дианы

Принц Гарри сегодня является кем-то вроде блудного сына в «королевском семействе» Виндзоров Фото: REUTERS

Ни для кого не секрет, что принц Гарри сегодня является кем-то вроде блудного сына в «королевском семействе» Виндзоров. Его разлад с отцом, королем Карлом III давно стал достоянием общественности. И основной причиной якобы является жена Гарри, Меган Маркл, которую недолюбливают в Букингемского дворце за «слишком длинный язык».

Однако впервые опубликованные отрывки из интервью бывшей супруги Карла III, Дианы Спенсер свидетельствуют о том, что нынешний британский монарх никогда не любил своего сына.

В разговоре с британским журналистом Эндрю Мортоном, состоявшимся в начале 1990-х годов, принцесса Диана заявила буквально следующее:

- Во время крестин Гарри, Чарльз (так называли Карла III до интронизации - прим.ред.) подошел к моей матери и сказал: «Мы так разочарованы, потому что надеялись, что это будет девочка». А мама в ответ отрезала: «Ты должен быть счастлив, что у тебя нормальный ребенок». С тех пор между ними отношения испортилось. Так всегда бывает, когда Чарльзу кто-то возражает.

Это откровенное интервью долгое время было скрыто от общественности, пока в 2017 году не вышел документальный фильм «Диана: история ее словами». Но, как выясняется, остались и другие неопубликованные фрагменты этого разговора. Их также планируют в скором времени предать гласности.

Тем временем ушел в мир иной еще один человек, который мог знать многие неприглядные тайны британского королевского семейства. В возрасте 94 лет скончался Мохаммед Аль-Файед, миллиардер египетского происхождения. Его сын Доди Аль-Файед вместе с принцессой Дианой погиб в автокатастрофе 31 августа 1997 года. Молва связывала Доди и Диану романтическими отношениями, а в их гибели многие усматривают признаки работы британских спецслужб. Мохаммед Аль-Файед был одним из тех, кто до последних дней пытался доказать причастность Виндзоров к организации аварии.