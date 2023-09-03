Минобороны России уничтожило топливохранилище в порту Рени

Удар был нанесен по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени. Фото: ГСЧС Украины по Одесской области

Минобороны России сообщило о нанесении ночью группового удара беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заявил СМИ на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

А во всей Одесской области удар по левому берегу Дуная не только хорошо слышали, но и отлично видели.

Генерал-лейтенант также сообщил о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении украинские вооруженные формирования потеряли до 250 украинских военнослужащих, на Запорожском свыше 130 украинских военнослужащих, на Купянском до 40, на Краснолиманском до 50, на Южно-Донецком свыше 125 украинских военнослужащих, на Херсонском до 60.

Кроме 655 солдат наши воины за сутки лишили киевский режим пяти артиллерийских систем М777 производства США, двух польских самоходок «Krab», трех гаубиц М119 (США), пяти полевых складов боеприпасов и пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

За это время истребительной авиацией ВКС России в районе Бекаровка Запорожской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 119 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, авиационную бомбу JDAM производства США и 34 украинских беспилотника.

Еще один украинский беспилотник был уничтожен сегодня днем над территорией Белгородской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

467 - самолетов.

247 - вертолетов.

6352 - беспилотных летательных аппарата.

435 - зенитных ракетных комплексов.

11634 - танка и других боевых бронированных машин.

1147 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6197 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12660 - единиц специальной военной автомобильной техники.