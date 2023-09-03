Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
3 сентября 2023 12:00

Переворот импланта и пугающие швы: Пациентка хирурга Хайдарова вернет деньги за две неудачные операции на груди

Тимур Хайдаров вернет пациентке пол миллиона рублей за неудачную пластику
Евгения РУДИНА
Число женщин, заявивших, что они недовольны результатом операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова, постоянно растет

Число женщин, заявивших, что они недовольны результатом операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова, постоянно растет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, что число женщин, заявивших, что они недовольны результатом операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова, постоянно растет — в настоящее время зафиксировано примерно 80 случаев. Адвокат Славы и Успенской Елена Сенина подала порядка 30 заявлений в разные инстанции — от минздрава до генеральной прокуратуры. И, кажется, лед тронулся: KP.RU стало известно о втором случае возврата денег за неудачную пластику.

Адвокат Елена Сенина и певица Слава

Адвокат Елена Сенина и певица Слава

Фото: Личный архив

Отметим, что известный адвокат Елена Сенина постоянно на связи с пострадавшими. Женщин также поддерживают Слава и Любовь Успенская. По признаю многочисленных жертв, они молчали и никуда не обращались, потому что боялись последствий. Тимур Хайдаров не раз говорил о том, что за ним стоят серьезные люди. Но откровенное признание певицы Славы, к которой затем присоединилась и Любовь Успенская — все это придало сил и уверенности обычным девушкам.

Мы уже сообщали о том, что Екатерине из Воронежа выплатили 1 670 000 рублей за неудачную комплексную операцию — липосакцию, абдоминопластику и маммопластику. А теперь компенсацию предложили еще одной пострадавшей. Ольга из Москвы дважды увеличивала у Хайдарова грудь, но оба раза результат ее не устроил.

Тимур Хайдаров работал и с Филиппом Киркоровым

Тимур Хайдаров работал и с Филиппом Киркоровым

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Первый раз я увеличивала грудь у Хайдарова, о котором узнала из соцсетей, в прошлом году. Во второй раз — в начале 2023-го, — рассказала KP.RU Ольга. — После первой операции у меня перевернулся имплант. Плюс были очень некрасивые швы. Тимур предложил переделать, что я и сделала, но снова плохо. Я связалась с клиникой Хайдарова IQ Plastigue и сообщила, что хочу вернуть деньги за операцию. Неделю назад была на осмотре у самого Хайдарова и категорично сказала, что переделывать в третий раз у него не буду. «Я слышал, что вы хотите вернуть деньги? Без проблем», — сказал мне Тимур.

О возможных причинах неудачной пластики хирург рассказывать не стал. Однако почти сразу после осмотра у Хайдарова с Ольгой связался ассистент клиники и сообщил, что возврат денег — в процессе. Как будет более точная информация, пациентке еще раз позвонят.

«Обе операции обошлись мне примерно в 500 тысяч рублей, не такая уж большая сумма, но и не маленькая! У меня было просто увеличение с помощью имплантов — без каких-либо подтяжек и дополнительных манипуляций. Как только получу деньги, буду искать клинику для последующей переделки», — поделилась с KP.RU Ольга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ни в чем не раскаиваюсь": Угрожавший хирургу Хайдарову пациент сдал "токсичные" ягодицы на экспертизу

Бывший пациент Хайдарова заявил, что не раскаивается за угрозы хирургу (подробнее)

Хайдаров ответил Рашель: «Выдает себя за эксперта в области пластической хирургии»

Рашель обратилась к первому заму председателя комитета по культуре с просьбой проверить деятельность Хайдарова (подробнее)

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯ