Переворот импланта и пугающие швы: Пациентка хирурга Хайдарова вернет деньги за две неудачные операции на груди

Число женщин, заявивших, что они недовольны результатом операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова, постоянно растет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, что число женщин, заявивших, что они недовольны результатом операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова, постоянно растет — в настоящее время зафиксировано примерно 80 случаев. Адвокат Славы и Успенской Елена Сенина подала порядка 30 заявлений в разные инстанции — от минздрава до генеральной прокуратуры. И, кажется, лед тронулся: KP.RU стало известно о втором случае возврата денег за неудачную пластику.

Адвокат Елена Сенина и певица Слава Фото: Личный архив

Отметим, что известный адвокат Елена Сенина постоянно на связи с пострадавшими. Женщин также поддерживают Слава и Любовь Успенская. По признаю многочисленных жертв, они молчали и никуда не обращались, потому что боялись последствий. Тимур Хайдаров не раз говорил о том, что за ним стоят серьезные люди. Но откровенное признание певицы Славы, к которой затем присоединилась и Любовь Успенская — все это придало сил и уверенности обычным девушкам.

Мы уже сообщали о том, что Екатерине из Воронежа выплатили 1 670 000 рублей за неудачную комплексную операцию — липосакцию, абдоминопластику и маммопластику. А теперь компенсацию предложили еще одной пострадавшей. Ольга из Москвы дважды увеличивала у Хайдарова грудь, но оба раза результат ее не устроил.

Тимур Хайдаров работал и с Филиппом Киркоровым Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Первый раз я увеличивала грудь у Хайдарова, о котором узнала из соцсетей, в прошлом году. Во второй раз — в начале 2023-го, — рассказала KP.RU Ольга. — После первой операции у меня перевернулся имплант. Плюс были очень некрасивые швы. Тимур предложил переделать, что я и сделала, но снова плохо. Я связалась с клиникой Хайдарова IQ Plastigue и сообщила, что хочу вернуть деньги за операцию. Неделю назад была на осмотре у самого Хайдарова и категорично сказала, что переделывать в третий раз у него не буду. «Я слышал, что вы хотите вернуть деньги? Без проблем», — сказал мне Тимур.

О возможных причинах неудачной пластики хирург рассказывать не стал. Однако почти сразу после осмотра у Хайдарова с Ольгой связался ассистент клиники и сообщил, что возврат денег — в процессе. Как будет более точная информация, пациентке еще раз позвонят.

«Обе операции обошлись мне примерно в 500 тысяч рублей, не такая уж большая сумма, но и не маленькая! У меня было просто увеличение с помощью имплантов — без каких-либо подтяжек и дополнительных манипуляций. Как только получу деньги, буду искать клинику для последующей переделки», — поделилась с KP.RU Ольга.

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