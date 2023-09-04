4 сентября Владимир Путин встретится в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Фото: REUTERS

ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИНА И ЭРДОГАНА В СОЧИ

4 сентября Владимир Путин встретится в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В Кремле не назвали конкретную тему встречи, но упомянули «развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества». Но главная цель переговоров уже ни для кого не секрет – Анкара последние две недели кормит местных журналистов новостями о планах возобновить украинскую зерновую сделку.

Но вряд ли политики остановятся только на этом. У двух стран слишком много точек соприкосновения, чтобы во время личной встречи президентов не обсудить и их. Мы проанализировали, о чем могут договориться лидеры стран в Сочи.

ЧТО БУДЕТ С ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКОЙ

С самого начала спецоперации Анкара больше всех добивалась черноморской зерновой сделки. Турция много лет была одним из главных покупателей украинской пшеницы, и менять привычные схемы поставок бизнес не хотел. Но 17 июля Россия из сделки вышла, так как ни одно наше требование не было выполнено. А еще за несколько дней до этого Киев во второй раз устроил теракт на Крымском мосту.

Вряд ли прямо сейчас политики смогут договориться о возобновлении украинского экспорта зерна. Мы добиваемся снятия санкций с нашего агрорынка: переподключения Россельхозбанка или его дочки к Swift, разблокировки активов производителей удобрений, свободного фрахта судов для перевозки зерна и так далее. Но санкции ввела не Турция, а ЕС и США.

Кремль уже заявил, что сделка возобновится только после выполнения условий. Как говорится, утром деньги, вечером стулья.

Вероятно, в ходе встречи турецкий лидер попытается как-нибудь продавить свою точку зрения, но мы сильно сомневаемся, что у него получится. Сейчас эффективнее бы оказались переговоры не в Сочи, а в Брюсселе и Вашингтоне.

Очень может быть, что Владимир Владимирович просто сделает Эрдогану встречное предложение. Турция может покупать пшеницу не у Украины, а у России. Слава богу, запасов у нас хватает. Но тогда Анкара потеряет статус переговорщика мирового уровня. А этого Эрдоган не хочет.

В любом случае, мы вряд ли узнаем о результатах переговоров сразу после встречи Путина и Эрдогана. Кремль в таких ситуациях часто избегает конкретики, чтобы сохранить место для маневра в будущем.

ГАЗОВЫЙ ХАБ ИЗ РОССИИ В ЕВРОПУ

Примерно год назад Путин и Эрдоган заявили, что в Турции появится хаб для продажи газа в Европу. Турки будут покупать наш газ, смешивать его с другим (например, Азербайджанским) и перепродавать в ту же Болгарию под видом обезличенного.

Но за год дальше политических заявлений дело не пошло.

Вполне вероятно, политики могут вернуться к обсуждению проекта на сочинской встрече. Создание хаба выгодно всем, поэтому Анкара вряд ли откажется от проекта. Хотя сроки реализации могут зависеть от решений по зерновой сделке.

Экспорт газа может стать тем рычагом, который Эрдоган попробует использовать в переговорах.

КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ

В тлеющем конфликте Армении и Азербайджана мы поддерживаем Ереван, а Турция – Баку. Вряд ли бы азербайджанская армия смогла бы отбить Нагорный Карабах без военных советников и поставок оружия из Турции.

Не исключено, что в ходе переговоров Путина и Эрдогана в Сочи российский лидер захочет обсудить со «старшим братом» Баку какой-то выход из конфликта двух бывших советских республик. Но в любом случае, это точно не будет приоритетной темой.

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