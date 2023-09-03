Космический телескоп сделал фото «тоннеля на тот свет»

Удивительный снимок, сделанный недавно JWST – мистики в восторге. Фото: James Webb Space Telescope, JWST

Типичное «воспоминание» людей, переживших клиническую смерть: они стремительно летят по какому-то тоннелю, в конце которого что-то ярко светится.

Взгляните на снимок, который недавно прислал космический телескоп Джеймс Уэбб (James Webb Space Telescope, JWST): ну, ведь тоннель же! И яркий свет в его конце.

Сходство, на взгляд энтузиастов-мистиков, потрясающее. Словно бы там – в глубинах Вселенной – начинается путь, ведущий в загробный мир, и проход, сквозь который туда попадают души умерших.

Если верить воспоминаниям «очевидцев», то на тот свет они летели по тоннелю. Не правда ли, он весьма похож на изображение, присланное JWSTиз глубин Вселенной. Фото: Shutterstock

Увы, волнующая воображение картинка не имеет никакого отношения к мистике. На самом деле, как поясняют специалисты Европейского космического агентства (European Space Agency - ESA), которые её предъявили на всеобщее обозрение, так выглядит спиральная галактика M51, известная под названием Водоворот (Messier 51). До неё 27 миллионов световых лет.

М51 светится довольно ярко на ночном небе. С Земли видна в созвездии Гончих Псов.

Иллюзию тоннеля создают спиральные рукава галактики, насыщенные пылью из сложных молекул и ионизированным межзвездным газом. Пыль красная, газ светится оранжевым и желтым светом.

«Светом в конце тоннеля» выглядит ядро галактики, в котором сгрудились звезды, сияющие белым и бледно-голубым.

КСТАТИ

А вот и рука Бога

Чуть раньше JWST прислал невероятно четкий снимок так называемых «Столпов творения» - одного из самых удивительных районов нашей галактики Млечного пути.

Столпы творения в новом качестве. Фото: James Webb Space Telescope, JWST

«Столпы» (Pillars of Creation), в которых мистики видят руку Бога, и в самом деле похожи на чью-то огромную ладонь. Её «пальцы» растопырились на десятки световых лет в созвездии Змеи туманности Орла, до которой 6500 световых лет.

Подробности в нашем материале.