Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика3 сентября 2023 15:00

Дмитрий Медведев: 280 тысяч человек записались в армию на контракт с начала 2023 года

Среди них много добровольцев
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, как идет пополнение армии.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, как идет пополнение армии.

Фото: REUTERS

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, как идет пополнение армии.

- По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек, - заявил он.

Бывший президент уточнил, что «часть из этих людей пребывала в запасе, а часть является добровольцами». Судя по всему, среди 280 тысяч много бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Приказ Минобороны требовал, чтобы все добровольческие отряды заключили контракты с армией к 1 июля.

В воскресенье член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев заявил, что до конца года обязательно надо набрать больше.

- Нет, 280 тысяч человек — недостаточно, надо 400 тыс. человек к концу года. Обусловлено тем, что спланировано нашим генеральным штабом — создание новых объединений, соединений, частей. Такое определено количество, чтобы не было никаких мобилизаций больше, к которым мы не совсем готовы, - заявил парламентарий.

Напомним, с 1 января вступил в силу президентский указ об увеличении армии. Количество военных увеличилось на 137 тысяч до 1,15 млн. человек.

До этого министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что армии надо 1,5 миллиона военнослужащих. 695 тысяч из них должны быть на контракте.

КАРТИНА ДНЯ