Это все про свет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так министр поздравил учащуюся молодежь с началом учебного года и вступлением на педагогическое поприще в славных стенах старого здания городской усадьбы 18-19 века Демидовых архитекторов Ухтомского и Баженова, где ныне располагается Государственный университет просвещения, или сокращенно среди студенчества – ПроСВЕТ. Настоящий, так сказать, очаг культуры с бьющим на солнце фонтаном в центре внутреннего дворика. Давно 1 сентября не радовало таким летним теплом и солнышком, отчего все происходящее смотрелось еще более торжественным и значимым.

В мероприятии в формате онлайн участвовали представители всех 38 педагогических вузов страны, в том числе – Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Армавирского государственного педагогического университета, Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, Луганского государственного педагогического университета, Омского государственного педагогического университета и Московского педагогического государственного университета.

«Отрадно, что молодые ребята, причем не только девочки, но и мальчики, снова выбирают профессию учителя и хотят прийти работать в школу, - в приветственном слове сказал Сергей Кравцов. – В этом году конкурс в педвузы значительно вырос, в педагогические вузы подано 385 тысяч заявлений, что почти на 100 тысяч больше, чем в прошлом. Это говорит о том, что авторитет учительства возвращается в общество. И это не может не радовать. Выбрав эту стезю, многие из вас тем самым подхватили семейные традиции и продолжают дело родителей и дедушек-бабушек. И значит, это выбор осознанный, и будет кому повести за собой другие поколения молодых».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как известно, 2023 год был объявлен Год педагога и наставника, в связи чем студенты-активисты представили свою концепцию знаков отличия для студентов педагогических вузов, которая родилась этим летом вследствие совместной инициативы студентов Университета просвещения со студентами питерского педуниверситета. Молодежь решила, что всех студентов педагогических вузов должно что-то выделять среди других, подчеркивая таким образом важность учительской профессии и принадлежность к одному профессиональному сообществу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первыми значки получили из рук министра первокурсники-стобалльники здешнего университета, победители Всероссийской олимпиады, а также обладатели золотых значков ГТО. В течение сентября эти знаки отличия по всей стране получат все первокурсники – будущие педагоги. Предполагается, что впоследствии такие значки будут носить все без исключения студенты, выбравшие учительскую профессию вне зависимости от курса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Современные педвузы – это учебные заведения с мощной материально-технической базой, оборудованные по последнему слову техники и образуя технопарки педагогических компетенций и педагогические «кванториумы». Каждому такому образовательному пространству министр просвещения предложил присвоить любое имя из целой плеяды выдающихся российских педагогов.