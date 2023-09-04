Последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 сентября 2023 года: Зеленский уволил министра обороны Резникова, ВСУ теперь принимают с ВИЧ и психическими расстройствами

Теперь в армию Украины смогут попасть граждане с ВИЧ и психическими расстройствами Фото: REUTERS

«Комсомолка» продолжает публиковать ежедневные сводки о спецоперации вооруженных сил России на наших новых территориях. И событиях в мире, окружающих военный конфликт.

4 сентября 2023 года мы расскажем вам о сотнях тысяч новых контрактников в российской армии, украинских солдатах с ВИЧ и обстрелах Белгородской области.

280 ТЫСЯЧ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, как идет пополнение армии.

- По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек, - заявил он.

Дмитрий Медведев уточнил, что «часть из этих людей пребывала в запасе, а часть является добровольцами».

СНЯТ МИНИСТР ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

В вечернем обращении президент незалежной Владимир Зеленский объявил, что увольняет министра обороны страны Алексея Резникова.

"Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", - заявил Зеленский.

Он выдвинул кандидатуру Рустема Умерова, ее должна одобрить Верховная Рада.

Отметим, что Резников ранее не раз оказывался в центре коррупционных скандалов.

ОБСТРЕЛ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram про обстрел поселка Уразово.

«Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — написал глава региона.

Накануне губернатор сообщал о гибели одного человека в этом же поселке от украинской реактивной системы залпового огня. Еще двое пострадали: мужчина и женщина получили осколочные ранения, их доставили в больницу.

ЕЩЕ РАЗ НЕТ VPN

Минцифры РФ опубликовало проект о внесении изменений в постановление правительства, согласно которому Роскомнадзор могут наделить полномочиями блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок.

С февраля 2022-го в России заблокированы более 200 тыс. сайтов за фейки о боях и ходе СВО. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в июне заявил, что ни одно заблокированное СМИ не попросило разблокировки.

- Они для себя, уверен, четко воспринимают картину мира и в каком окопе кто находится. Мы в своем — за Родину, а они — во вражеском, - сказал чиновник.

С РАССТРОЙСТВАМИ ПСИХИКИ И ВИЧ – В УКРАИНСКУЮ АРМИЮ

Украинское Минобороны обновило перечень болезней, с которыми можно идти в армию. Теперь годными признаются люди с:

* вылеченным туберкулезом

* вирусным гепатитом "с незначительным нарушением функций"

* бессимптомным ВИЧ

* легкими кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики

* невротическими состояниями (фобиями, неврастенией, тяжелым стрессом)

Еще приказ упрощает требования к десантникам и морпехам. Те, кто раньше не проходил по здоровью, теперь будут годными.

100 МЛРД ПОМОЩИ

Украина с начала 2022 года получила $100 млрд помощи от союзников, из них $60 млрд - от США. Об этом рассказал министр обороны страны Алексей Резников.

По словам главы Минобороны, сумма учитывает всю технику, патроны и снаряды, переданные Украине. На покупку военных машин деньги выделяются и из бюджета. Министр пояснил, что большая часть полученных денег идет на зарплаты солдат и выплату компенсаций.

УДАРЫ ПО ОБЪЕКТАМ В ОДЕССЕ

Российское Минобороны сообщило о ночном обстреле беспилотниками «хранилищ топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области».

- Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, - говорится в сообщении.

СВОДКА МИНОБОРОНЫ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемовск, Дубово-Василевка и Зализнянское ДНР.

«В ходе боев на данном направлении уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20», - сообщило ведомство.

На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 60 солдат, танк и пять автомобилей.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29.