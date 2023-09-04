В Москве вручили «Книгу года - 2023»: Лучшей прозой признали роман Александра Мелихова про «Курятник на Канаве»

О такой награде мечтают все, кто пишет книги на русском. Фото: Евгений ЗУЕВ/Пресс-служба ММКЯ

31 августа в Электротеатре «Станиславский» вручали престижную литературную премию «Книга года». В этом году на конкурс заявили более 900 рукописей от 108 издательств со всех уголков страны. На призы в 11 номинациях (десять тематических и Гран-при) претендовали авторы из Москвы и Санкт-Петербурга, Владикавказа и Нижнего Новгорода, Новосибирска и Симферополя и множества других городов.

Главный приз в номинации «Проза года» унес домой опытный писатель Александр Мелихов - автора наградили за философско-фантасмагорический роман «Сапфировый альбатрос», посвященный герою, который открыл в себе дар (или бремя) видеть мир глазами других людей. Он чудом попадает в петербургский Дом на набережной напротив Спаса на Крови и начинает осмыслять реальность через призму знаменитых жителей здания.

Писатель Александр Мелихов был удостоен награды за роман «Сапфировый альбатрос». Фото: Евгений ЗУЕВ/Пресс-служба ММКЯ

Получил награду и Юрий Рост, легенда «Комсомольской правды» (это он впервые описал советским гражданам пронзительную историю преданной овчарки, ждавшей два года хозяина в аэропорту Внуково в 1967 году (читайте об этом на сайте KP.RU), - писателю вручили спецдиплом «В полный РОСТ» за сохранение аромата и традиций книгоиздания старой Москвы и за сборник интервью «Третьим будешь. Разговоры в Конюшне».

Актер Сергей Бурунов помог завоевать главный приз в номинации «Электронные издания и аудиокниги» певцу Урала Алексею Иванову. Актер блистательно начитал роман «Бронепароходы» о речфлоте во времена Гражданской войны.

Не обошла премия и актуальную повестку. Вручали призы в том числе и глава СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и советник Президента РФ Владимир Толстой, замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов и др. Лучшей в номинации «Поэзия года» признана антология донбасской поэзии 2014 - 2022 годов «Великий Блокпост», составленная поэтессой Анной Ревякиной, которая регулярно выступает в зоне СВО.

- Я уверен в том, что хорошая литература объединяет людей, и лучшие современные авторы так же, как и гении отечественной литературы XIX - XX веков, нередко обращаются к вечным темам, напоминая нам о единстве человеческой природы и о том, что такое хорошо и что такое плохо, - подчеркнул Нарышкин.

Конкуренция сложилась настолько высокой и плотной, что в некоторых номинациях жюри было вынуждено вручить приз сразу двум лауреатам. За особо креативный формат «ART-книги» - уникальные, высокохудожественные издания, нестандартные книги авторского дизайна и художественного оформления - отметили произведение «Даль, Толстой и чистописание» Натальи Толстой и «Гуси-лебеди» Игоря Олейникова.

В номинации «Детям XXI века» победа досталась детской писательнице, поэтессе и педагогу Валентине Дегтевой за обучающую сказку «Сбежали шахматы».

Ева Немеш с книгой «Белый голубь, черный слон» стала лучшей в номинации «Поколение Некст». Награду в HUMANITAS получили Борис Мессерер - «Жизнь переходит в память. Художник о художниках» и Михаил Сеславинский - «Книжный мир Александра Бенуа: Этюды исследователя и коллекционера».

Победителем в номинации Non-fiction признана книга «Все, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной. От космических орбит до квантовых полей» доктора физико-математических наук Алексея Семихатова.

Мероприятие «Книга года - 2023» было организовано Минцифры РФ при поддержке Российского книжного союза и проходило в рамках 36-й Московской международной книжной ярмарки.