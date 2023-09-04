Кто виноват в падении рубля, какие штрафы вводятся для водителей, что покажут в новом телесезоне и о чем говорят боли в спине

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
1 место. Дмитрий Пучков: Зеленскому разрешают воровать, так как деньги выводятся на Запад (подробнее)
2 место. Александр Коц: В информационной войне Украина преуспевает больше, чем на поле боя (подробнее)
3 место. Георгий Бовт: Пока Зеленский у власти, переговоров с Украиной не будет (подробнее)
4 место. Раскрыто, кто виноват в падении рубля - доллар или рупия (подробнее)
5 место. Штрафы и эвакуация: каким машинам больше нельзя выезжать на дорогу с 1 сентября (подробнее)
6 место. Тяжелейший удар по репутации: в Германии поняли, что попали в ловушку России (подробнее)
7 место. Осень - идеальная пора, чтобы сменить работу. Какие вакансии легче всего найти на рынке труда (подробнее)
8 место. О чем говорят боли в спине и как сохранить её здоровой (подробнее)
9 место. Как понять, успешно ли учится ваш ребёнок (подробнее)
10 место. Встречайте новый телесезон: возвращение Ларисы Гузеевой, сериалы про киберспорт и убийца КВН (подробнее)