Герой спецоперации «Z» гвардии рядовой Кряквин разбил в сражении два отряда ВСУ

Сержант Семён Сморыгин и гвардии рядовой Владимир Кряквин. Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Если любишь горячее, будь способен и к холодному», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще считал, что: «Нужнее неприятное известие для преодолевания, нежели приятное - для утешения».

СОРВАЛ ВРАГУ ВОЗДУШНУЮ РАЗВЕДКУ

Сержант Семён СМОРЫГИН

«Оператор расчета зенитно-ракетного комплекса сержант Семен Сморыгин на одном из важных направлений выполнял боевую задачу по обеспечению противовоздушной обороны и защите российских подразделений от ударов противника с воздуха. Находясь на боевом дежурстве на замаскированной позиции, Сморыгин обнаружил БПЛА типа «Фурия», при помощи которого противник проводил разведку российских позиций и корректировал огонь своей артиллерии. Несмотря на артиллерийский обстрел и возможность быть обнаруженным, Семен оперативно оценил обстановку, взял цель на сопровождение и точным пуском ракеты уничтожил летательный аппарат. После уничтожения БПЛА командир расчета принял решение сменить позицию и продолжить боевое дежурство. Боевая машина ЗРК оперативно и скрытно вышла в назначенный район, незамеченная противником. В течение короткого времени экипаж развернулся на запасной позиции и при помощи технических средств обнаружил и классифицировал новую цель, а затем пуском зенитно-управляемой ракеты уничтожил разведывательный БПЛА типа «Лелёка-100», тем самым лишив украинских боевиков возможности провести разведку района обороны российских войск и корректировать огонь артиллерии. Благодаря точным и своевременным действиям сержанта Семена Сморыгина, противник утратил возможность проводить воздушную разведку района обороны российских войск и вести прицельный огонь артиллерией, что позволило не допустить прорыва оборонительных позиций и сохранить жизни личного состава».

РАЗБИЛ В БОЮ ДВА ОТРЯДА ВСУ

Гвардии рядовой Владимир КРЯКВИН

«Экипаж самоходной артиллерийской установки, в составе которой проходит службу наводчик самоходной артиллерийской установки гвардии рядовой Владимир Кряквин, обеспечивал артиллерийское прикрытие обороняющихся российских войск на одном из стратегических важных направлений. Противник начал наступление на позиции российских войск при поддержке артиллерии. Расчет САУ занял ранее подготовленную замаскированную позицию. Оперативно получая целеуказания от подразделений разведки о выдвижении противника, Кряквин быстро и точно наводил орудие. Благодаря точному огню САУ, на рубеже перехода противника в атаку были уничтожены две единицы бронированной техники и штурмовая группа пехоты украинских боевиков. Противник обнаружил позицию самоходного орудия и начал обстрел. Несмотря на близкие разрывы, наводчик Кряквин продолжил выполнение огневых задач. Благодаря самоотверженности и навыкам Владимира Кряквина была уничтожена еще одна бронемашина и группа пехоты противника, выдвигающаяся во фланг обороняющихся российских войск. Украинские националисты, понеся значительные потери, отступил».