Светлана Хоркина раскрыла правду о смерти близкого человека

Светлана Хоркина крайне редко дает интервью и почти не говорит о личном. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике занимается воспитанием двоих сыновей. Недавно она пришла в гости к Лере Кудрявцевой и не удержалась от откровений.

Светлана Хоркина раскрыла правду о самом трагическом событии в своей жизни. Три года назад она похоронила отца. "Перед его уходом птичка в окно ударилась. Мама сказала, что это не к добру. Так и получилось", - призналась гимнастка в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

По ее словам, близкий человек лежал в реанимации на ИВЛ в Белгороде. "Были созданы лучшие условия, врачи консультировались со столичными коллегами. Но, к сожалению, умер. Прилетела из Сочи, сразу похоронили папу. Маму сразу после похорон забрала. Вместе с папой они были более 40 лет", - расплакалась Хоркина.

Рассказала она и своих детях. О второй беременности трехкратной чемпионки мира стало известно осенью 2019 года. Она сообщила, что поздние роды в 40 лет давались ей легко, однако хотела бы вернуться в прошлое и забеременеть пораньше.

"Я бы все сделала пораньше. Надо, Лера, все делать вовремя. Тогда мне не было трудно, но сейчас мне немного тяжело. Но зато как решила, так и родила", - призналась Светлана.

Если во время первой беременности спортсменка набрала 25 кг лишнего веса, то во время второй - 12 кг. "После первого ребенка я восстановилась быстро. А в 40 лет другая активность", - заключила Хоркина.