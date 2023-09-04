Анекдоты: Степень адекватности женщины легко определить по естественности ее бровей

- Раньше было лучше.

- Что лучше?

- Раньше.

* * *

Наша культура становится сильнее с каждым днем. Скоро можно будет ее выставлять на соревнования по культуризму.

* * *

Я начал с нуля и упорным трудом достиг состояния крайней бедности.

* * *

- Есть юристы знакомые толковые?

- Какое право интересует?

- Конфликты с работодателем - это какое право?

- Крепостное.

* * *

В крупном торговом центре наибольшим успехом пользуются услуги ВИП- консультанта, который отгоняет от посетителя всех других консультантов.

* * *

Мужчине нужна жена, потому что не все в жизни можно свалить на правительство.

* * *

Одинокая девушка после тридцати выбирает себе кота, похожего на своего отца.

* * *

Звонок по телефону:

- Коля! С днем рождения!

- Спасибо, а кто это?

- Это твоя несбывшаяся мечта!

- Мотоцикл?!

* * *

Правильный фитнес- клуб - это тот, где, когда записываешься, спрашивают, в каком зале я хочу заниматься - для курящих или для некурящих?

* * *

Женщины живут дольше мужчин.

Это доказывает, что жизнь продлевает не смех, а истерики.