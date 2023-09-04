Анекдоты: Степень адекватности женщины легко определить по естественности ее бровей

- Раньше было лучше.
- Что лучше?
- Раньше.
* * *
Наша культура становится сильнее с каждым днем. Скоро можно будет ее выставлять на соревнования по культуризму.
* * *
Я начал с нуля и упорным трудом достиг состояния крайней бедности.
* * *
- Есть юристы знакомые толковые?
- Какое право интересует?
- Конфликты с работодателем - это какое право?
- Крепостное.
* * *
В крупном торговом центре наибольшим успехом пользуются услуги ВИП- консультанта, который отгоняет от посетителя всех других консультантов.
* * *
Мужчине нужна жена, потому что не все в жизни можно свалить на правительство.
* * *
Одинокая девушка после тридцати выбирает себе кота, похожего на своего отца.
* * *
Звонок по телефону:
- Коля! С днем рождения!
- Спасибо, а кто это?
- Это твоя несбывшаяся мечта!
- Мотоцикл?!
* * *
Правильный фитнес- клуб - это тот, где, когда записываешься, спрашивают, в каком зале я хочу заниматься - для курящих или для некурящих?
* * *
Женщины живут дольше мужчин.
Это доказывает, что жизнь продлевает не смех, а истерики.