Что на самом деле значит смена министра обороны Украины: Зеленский нашел нового палача перед самой безжалостной мобилизацией

Алексей Резников объявил об отставке с поста министра обороны Украины. Фото: REUTERS

Зеленский не подвел свою команду. Как и ожидали многие, он объявил о грядущей отставке министра обороны Алексея Резникова, которому, скорее всего, приготовлена синекура в виде посла Киева в Лондоне – подальше от полей боев, подальше от недовольных и униженных, в том числе и им, украинцев, поближе к сердцу "цивилизованного" Запада. Резников, при котором воровство, откаты и распилы в украинском Минобороны приобрели поистине мифические масштабы, как бы "наказан" Зеленским такой отставкой. На самом деле Резников мог только мечтать о таком исходе. С деньгами и на западе, причем в таком легальном статусе, что иному мультимиллиардеру не добиться в жизни. Сейчас Алексей жеманничает, говоря, что ему ничего не известно о назначении в Лондон, но место посла до сих пор вакантно после того, как Зеленский уволил занимавшего эту должность Вадима Пристайко, позволившего себе замечание о "нездоровом сарказме" украинского президента.

Резников держит в руках заявление об отставке. Фото: REUTERS

Зеленский не просто увольняет Резникова, он уже обозначил и кандидатуру его сменщика – новым главой Минобороны Украины должен стать Рустем Умеров – крымский татарин по происхождению, родившийся в 1982 году в Самаркандской области, куда его предки были депортированы в мае 1944-го. В конце 1980-х семья Умерова вместе с мальчиком Рустемом репатриировалась в Крым. И учиться он пошел уже в школу на полуострове. А с юности связал себя с крымскотатарским националистическим движением. А в 2007 году Рустем сдружился с одиозным лидером запрещенного в России экстремистского Меджлиса крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым. Помотавшись вместе с ним по миру, Умеров, как считают многие, приобрел связи с влиятельными персонами не только в США, но и в Турции и некоторых государствах Персидского залива. Наверняка некоторые связи он сохранил и после обучения в США по "Программе обмена будущих лидеров", стипендиатом которой стал от крымскотатарской общины Крыма.

И поскольку основная функция министра обороны Украины – просить денег и оружия, эксперты уверены, что ни дня не служивший в армии Умеров сможет в силу наличия таких связей успешно функционировать в этом качестве. С учетом опыта экс-адвоката Резникова на этом посту, можно сказать, что так дело и обстоит. «Клясть москалей» и клянчить зброю – единственное, что требуется для главы Минобороны Украины на внешнеполитической арене.

Новым главой Минобороны Украины должен стать Рустем Умеров. Фото: REUTERS

Но главное достоинство Умерова внутри Украины является то обстоятельство, что он является человеком главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Ни для кого в Незалежной не секрет, что Резников был верным клевретом не столько Зеленского, сколько Ермака, и все проходившие через него финансовые схемы замыкались на главе ОПУ. С заменой Резникова на Умерова Ермак сохраняет данный статус-кво. Более того, приходящий с места главы Фонда госимущества Украины Умеров, где он, кстати, провернул немало сделок явно коррупционного характера, – явный новичок в Минобороны, и ему потребуется аппаратный вес самого "тяжелого" тяжеловеса в украинской политике, каким Ермак и является. Не считая, конечно, самого Зеленского, но его демонстративно держат на публичном отдалении, хотя в каждой схеме предусмотрен шматок и для него.

При этом получается, что именно при Умерове будет реализовываться самая жесткая кампания по мобилизации, когда начнут грести всех – излеченных и не очень туберкулезников, ВИЧ-инфицированных, психов, шизоидов и прочей не самой боеспособной публики. Хотя объявили о таких новациях еще при Резникове, "путевку в жизнь" они получат при Умерове, потому что процесс отставки и нового назначения Зеленский намерен провести на этой неделе. Впрочем, для Зеленского и Ермака замена одного статиста на другого не имеет особого значения, тем более, что к ведению боевых действий он не имеет никакого отношения. Главное – послушность, исполнительность и отсутствие каких-либо сдерживающих моральных барьеров. Но и с последней составляющей у Рустема все в порядке. В Сети хватает видео, на которых он сам, судя по всему, снимает процесс собственного самоудовлетворения.

Президент альтернативным способом музицирует на фортепиано, министр обороны под это музыкальное исполнение неистово мастурбирует, глава военной разведки, по слухам, имеет зарубежных любовников, про остальных членов кабинета министров тоже наверняка что-нибудь найдется – достойная друг друга команда. Каждый член к своему месту.