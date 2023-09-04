Роман Костомаров купил новомодный кроссовер за 5 млн рублей

Роман Костомаров. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

KP.RU стало известно, что Роман Костомаров стал обладателем новомодного кроссовера от китайского премиального бренда.

«Мы с Романом покупали машины в один день, — рассказал KP.RU клиент автосалона. — Он был с женой Оксаной. Купил автомобиль Exeed RX белого цвета. Он только-только вышел. Пока жена будет водить, но он не теряет надежды, что когда-нибудь снова сможет сесть за руль. А мы с семьей пожелали ему крепкого здоровья, сказали, что следили и переживали за него вместе со всей страной. Впечатления от общения с Романом самые положительные».

Важно, что дверь у этой модели можно открыть сенсорной кнопкой, а люк – с помощью голосового помощника, что особенно важно для Костомарова.

Напомним, что в январе Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, позже развился сепсис, и начались проблемы с кровью, а затем гангрена. В результате олимпийскому чемпиону пришлось ампутировать стопы и частично кисти рук. В начале весны Костомаров пошел на поправку, а в мае вышел на связь в соцсетях. Летом Роман впервые появился в льду в рамках шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Кроме того, сейчас Костомаров осваивает профессию мотивационного спикера: в ноябре он выступит на известном форуме.

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