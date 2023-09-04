Рустем Умеров - новый глава Министерства обороны Украины Фото: REUTERS

Рустем Умеров вскоре будет назначен новым главой Министерства обороны Украины. Подробности биографии Рустема Умерова: семья, карьера, политика, участие в спецоперации.

Семья Рустема Умерова

Рустем Умеров родился в Самаркандской области Узбекской ССР в семье инженеров. В 1944 году вся семья была депортирована в Центральную Азию. И только в конце 1980-х годов они смогли вернуться в Крым. Там же Умеров получил образование - он окончил гимназию для одарённых детей, а позже экономический факультет Национальной академии управления.

В настоящее время известно, что Умеров женат, в семье есть два ребенка.

Карьера Рустема Умерова

Карьера Рустема Умерова сразу пошла в гору. С 2004 по 2010 год он занимал разные руководящие должности в компании lifecell - оператор мобильной связи на Украине. До 2007 года он трудился Начальником отдела управления сайтами и юридического сопровождения. После перешел в финансовую сферу - был назначен Начальником Департамента в Финансовой дирекции организации.

В 2010 году Умеров стал управляющим директором в компании ICG Investments, а спустя год занял ту же должность, но в другой организации - iCapital. Здесь он проработал всего два года, после чего стал Управляющим директором компании ASTEM (инвестиции в сферах коммуникаций). В этой должности он находился с 2013 по 2019 год.

Политическая карьера Рустема Умерова

Умеров не останавливался на карьере в сфере экономики и коммуникаций. Он так же активно занимался политикой. В 2007 году он стал одним из основателей организации «Землячество крымских татар». С 2011 по 2013 год был соучредителем и президентом Фонда развития Крыма.

В 2007 и 2012 годах был делегатом организации Курултая крымскотатарского народа. С 2007 года назначен советником Мустафы Джемилева. В 2014 году стал куратором от Меджлиса по вопросам обмена политических заключённых из Крыма.

В 2019 году, на парламентских выборах Рустем Умеров был выбран в народные депутаты от партии «Голос». Тогда же занял пост Секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека. С 2023 года входит в рабочую группу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В сентябре 2023 года Рустем Умеров назначен на должность главы Министерства обороны Украины.

Что говорят про Рустема Умерова другие политики и общественные деятели

Многие отмечают, что несмотря на политический опыт, Умеров никогда не был тесно связан с армией. Он коммерсант с экономическим образованием, и в связи с этим, скорее всего будет лишь формальным министром обороны. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что руководить действиями Умерова будет даже не Зеленский, а американские спецслужбы.

Политическая деятельность Рустема Умерова в период спецоперации

После начала специальной военной операции Умеров стал одним из участников делегации со стороны Украины, которая вела переговоры с Россией. Так же он проводил переговоры по обмену пленными.

В сентябре 2022 года назначен на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Умеров неоднократно сопровождал украинских лидеров во время их поездок в другие страны. Так, он был рядом с Еленой Зеленской в марте 2023 года во время ее поездки в Объединенные Арабские Эмираты. А вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским ездил в Саудовскую Аравию.

3 сентября 2023 года Владимир Зеленский сообщил о решении освободить от должности министра обороны Алексея Резникова. Его место займет Рустем Умеров.

Что будет с бывшим главой Министерства обороны Алексеем Резниковым

В армии Украины процветали коррупция и воровство пока пост главы Министерства обороны занимал Алексей Резников. Конечно, наверняка нельзя сказать, что в военном деле что-то изменится, ведь у Рустема Умерова в этом вопросе опыта нет.

Но что же изменится в жизни Резникова, кем он будет назначен. Несмотря на то, что увольнение должно было стать наказанием для экс-главы Минобороны, сам Резников о таком наверняка мечтал. Ведь один из вариантов его нового назначения - это должность посла Украины в Лондоне. Здесь он будет находиться подальше от поля боя, и поближе к высоким чиновникам Запада. Что еще может сниться коммерсанту в прекрасных снах под свистом пуль.

Однако вопрос о должности посла все еще открыт. Зеленский не спешит с назначением.

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