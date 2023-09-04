«Пятёрочка» и «Х5 Клуб» запускают «Пушистый клуб» для владельцев домашних животных

Он объединит единомышленников и откроет доступ к полезному контенту, а также к специальным предложениям и акциям на широкий ассортимент зоотоваров.

Чтобы вступить в «Пушистый клуб», необходимо в разделе «Х5 Клуб» в мобильном приложении торговой сети перейти в соответствующий раздел и нажать кнопку «вступить». За регистрацию после совершения первой покупки на сумму от 50 рублей будет начислен приветственный бонус в размере 500 баллов в программе лояльности «Х5 Клуб».

Среди преимуществ для членов клуба - начисление двойного кешбэка на карту лояльности за покупку широкого ассортимента товаров для питомцев, а также специальные предложения на зоотовары собственных торговых марок сети «Пятёрочка». К тому же в клубе будет доступна полезная информация с советами и лайфхаками по уходу за четвероногими, их воспитанию и правильному кормлению. Контент будет регулярно обновляться и пополняться.

«По данным ряда исследований, у более половины россиян есть домашние питомцы. А среди 72 миллионов участников программы лояльности «Х5 Клуб» более трети регулярно приобретают также товары для домашних животных – не только корма, но и средства для ухода, игрушки. Большинство владельцев хвостатых и пернатых друзей относятся к своим любимцам как к членам семьи, а «Пятёрочка» заботится обо всех без исключения. Для участников «Пушистого клуба» мы проработали интересный и полезный контент, а также рады предложить дополнительные выгоды – спецпредложения и повышенный кешбэк», – комментирует директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

По данным аналитиков сети, товары для животных попадают в каждый 17 чек, а общий объем корма, который приобретают гости в магазинах сети в год, составляет порядка 200 тысяч тонн. В категории товаров для животных насчитывается более 560 позиций, включая собственные торговые марки.

Реклама ООО «Агроторг» LjN8KPZe4