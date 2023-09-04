Арктическую тундру засеют травами с помощью агродронов

Фото: geo.gazprom-neft.ru

После завершения геологоразведки нефтяники рекультивируют затронутые почвы – на месте работ высаживаются растения, которые специально подобраны для конкретного региона. Агродроны будут использоваться на труднодоступных участках, где нет дорог, а колесная или гусеничная техника могла бы нарушить тонкий почвенный слой тундры.

Пилотный проект реализован предприятием «Газпромнефть-Гео» на Лескинском участке на севере Гыданского полуострова. В травосмесь были включены устойчивые к арктическому климату культуры. Доставка и высадка семян с помощью наземной техники сюда невозможна, т.к. эта территория удалена от инфраструктуры и заболочена. Агродрон в автоматическом режиме и без непосредственного участия человека равномерно покрыл семенами участок площадью почти четыре гектара. Оператор беспилотника дистанционно контролировал режим и движение техники по составленному заранее маршруту.

Фото: geo.gazprom-neft.ru

Воздушный роботизированный комплекс также доставил и распылил смеси удобрений для стимуляции роста растений.

«Технологии, которые мы сегодня используем, должны быть не просто эффективными, но безопасными – для природы и человека. Приоритетом каждого геологоразведочного проекта является сохранение экосистем изучаемых регионов. Внедрение воздушного роботизированного комплекса поможет нам проводить рекультивацию качественно, оперативно и без дополнительного воздействия на тундру», — прокомментировал эффективность нового подхода генеральный директор «Газпромнефть-Гео» Юрий Масалкин.

После оценки результатов пилотного проекта будет принято решение о дальнейшем тиражировании новшества на других поисковых активах компании «Газпромнефть».