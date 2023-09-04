В России предложили синтезировать из природного газа белок для производства кормов животным

Фото: «Газпром нефть»

Технология в чем-то схожа с промышленным производством дрожжей. Природный газ, очищенный воздух и определённый набор витаминов и минеральных добавок подается в питательную среду с бактериями. Бактерии потребляют газ и увеличивают биомассу. В дальнейшем она используется для получения кормового белка.

Жюри CASE-IN, состоящее из представителей профильных высших учебных заведений страны и руководителей промышленных предприятий, признало технологическую идею специалистов «Газпром нефти»лучшей из более чем полутора сотен представленных на чемпионат проектов.

Фото: «Газпром нефть»

«Наша победа – во многом результат корпоративной культуры, которая сложилась на предприятии. Я попал в компанию после университета и вижу, что руководство открыто для предложений. Наш проект для чемпиона CASE-IN мы напрямую презентовали руководству и также получали конструктивную обратную связь. Сейчас мы совместно с коллегами приступили к детальной проработке возможных вариантов реализации проекта в компании», — рассказал Данил Ульянов, член команды «Газпромнефти», ведущий специалист «Газпромнефть-Ямала».

Осенью 2023 года сборной «Газпром нефти» предстоит бороться за победу с коллегами из стран СНГ и Азии в международной Лиге молодых специалистов, которая пройдет в рамках Российской энергетической недели в Москве.

Фото: «Газпром нефть»

НАША СПРАВКА:

Международный инженерный чемпионат CASE-IN® – международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов. Чемпионат входит в платформу АНО «Россия - страна возможностей». В 2019 году CASE-IN вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX.