Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 сентября 2023 10:45

Турция дороже Эмиратов: сколько россияне тратят на отдых за границей, и чем заменяют дорогие курорты

Эксперты рассказали о неожиданных трендах на туристическом рынке по итогам сезона летних отпусков
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Только за три летних месяца Турцию посетили не менее 2,6 млн российских туристов.

Только за три летних месяца Турцию посетили не менее 2,6 млн российских туристов.

Фото: Shutterstock

ТУРЦИЯ ДОРОЖЕ ЭМИРАТОВ

За границей этим летом успели позагорать 5 миллионов наших отпускников. На 37% больше, чем прошлый летим, радуются в Ассоциации туроператоров России. А вы говорите, санкции, рубль обвалился… Посчитаны пока лишь «пакетники», те, кто пользуется услугами турфирм. Так что реальная цифра больше!

– В топе Турция – только за три летних месяца ее посетили не менее 2,6 млн российских туристов, — уточнил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

И это несмотря на то, что отдых в Анталье подорожал и в рублях (из-за курса), и в валюте (из-за инфляции в Турции). За неделю релакса на турецких пляжах россиянам было не жалко отдать 180 тысяч рублей, рассказали ‘«КП» аналитики онлайн-сервиса Travelata.ru - это средний чек за тур на двоих с перелётом (учтены отели всех категорий, от самых скромных до люксовых).

Летний отпуск в Египте, для сравнения, опустошал семейный бюджет на 159 тысяч в среднем, а отдых в роскошных вроде бы Эмиратах - на 148 тысяч рублей. Так что все относительно, забудьте о стереотипах!

КУБА - ЛЮБОВЬ МОЯ

Но если Турцию миллионами гостей из России не удивишь, то Куба - совсем другое дело. Остров Свободы стал лидером по росту турпотока из России - этим летом он встретил в 16 раз больше наших туристов, чем год назад (это данные «Мегафона» о количестве абонентов в роуминге, такой способ считать путешественников используют во всем мире). Объяснение простое: авиакомпания «Россия» запустила прямые рейсы на Варадеро. Вот и полетели отпускники на карибские пляжи!

Популярнее стал Тунис (в 3,5 раза) и Египет (в 2,8 раза). А почему бы и нет, если африканские «Все включено» стали дешевле турецких.

СНОВА ЛЕТИМ В ЕВРОПУ

Турпоток в Европу тоже вырос - на 15%, обратили внимание на неожиданную в общем-то тенденцию в «Мегафоне». Самой популярной страной Старого Света стала Италия. В Рим, Милан и Сицилию слетали на 43% больше россиян, чем в 2022 году. Следом идут Испания, Франция, Германия и Греция.

Как так, ведь прямых рейсов в Европу по-прежнему нет из-за санкций, наши банковские карты не работают? Похоже, любители европейских каникул смирились с тем, что если лететь - то со стыковкой и дорого. Успели оформить банковские карты где-нибудь в Узбекистане. Убедились, что визы многие страны продолжает выдавать. В общем, научились - при желании - ездить в Европу и в новой реальности.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ПОПУТЧИКИ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

КАРТИНА ДНЯ