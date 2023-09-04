Турция дороже Эмиратов: сколько россияне тратят на отдых за границей, и чем заменяют дорогие курорты

Только за три летних месяца Турцию посетили не менее 2,6 млн российских туристов. Фото: Shutterstock

ТУРЦИЯ ДОРОЖЕ ЭМИРАТОВ

За границей этим летом успели позагорать 5 миллионов наших отпускников. На 37% больше, чем прошлый летим, радуются в Ассоциации туроператоров России. А вы говорите, санкции, рубль обвалился… Посчитаны пока лишь «пакетники», те, кто пользуется услугами турфирм. Так что реальная цифра больше!

– В топе Турция – только за три летних месяца ее посетили не менее 2,6 млн российских туристов, — уточнил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

И это несмотря на то, что отдых в Анталье подорожал и в рублях (из-за курса), и в валюте (из-за инфляции в Турции). За неделю релакса на турецких пляжах россиянам было не жалко отдать 180 тысяч рублей, рассказали ‘«КП» аналитики онлайн-сервиса Travelata.ru - это средний чек за тур на двоих с перелётом (учтены отели всех категорий, от самых скромных до люксовых).

Летний отпуск в Египте, для сравнения, опустошал семейный бюджет на 159 тысяч в среднем, а отдых в роскошных вроде бы Эмиратах - на 148 тысяч рублей. Так что все относительно, забудьте о стереотипах!

КУБА - ЛЮБОВЬ МОЯ

Но если Турцию миллионами гостей из России не удивишь, то Куба - совсем другое дело. Остров Свободы стал лидером по росту турпотока из России - этим летом он встретил в 16 раз больше наших туристов, чем год назад (это данные «Мегафона» о количестве абонентов в роуминге, такой способ считать путешественников используют во всем мире). Объяснение простое: авиакомпания «Россия» запустила прямые рейсы на Варадеро. Вот и полетели отпускники на карибские пляжи!

Популярнее стал Тунис (в 3,5 раза) и Египет (в 2,8 раза). А почему бы и нет, если африканские «Все включено» стали дешевле турецких.

СНОВА ЛЕТИМ В ЕВРОПУ

Турпоток в Европу тоже вырос - на 15%, обратили внимание на неожиданную в общем-то тенденцию в «Мегафоне». Самой популярной страной Старого Света стала Италия. В Рим, Милан и Сицилию слетали на 43% больше россиян, чем в 2022 году. Следом идут Испания, Франция, Германия и Греция.

Как так, ведь прямых рейсов в Европу по-прежнему нет из-за санкций, наши банковские карты не работают? Похоже, любители европейских каникул смирились с тем, что если лететь - то со стыковкой и дорого. Успели оформить банковские карты где-нибудь в Узбекистане. Убедились, что визы многие страны продолжает выдавать. В общем, научились - при желании - ездить в Европу и в новой реальности.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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