В Калининграде выясняют, кто лучше всех играет на органе

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Сильнейшие музыканты мира, игру которых потом можно будет услышать в лучших соборах и концертных залах планеты, собрались в Калининграде, именно там проходят второй и третий туры творческого состязания.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

3 сентября торжественную церемонию открытия вели Вера Таривердиева и пианист Алексей Гориболь. Участников и публику с большим музыкальным праздником поздравил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. А сразу после с концертом, посвященным музыке парижских соборов, выступил председатель жюри нынешнего года француз Иоанн Вексо, органист собора Нот-Дам де Пари и собора в Нанси. Вместе с Вексо на сцену вышел тенор Дамиен Ривьере.

Конкурс органистов им. Таривердиева, один из престижнейших на планете, в следующем году отметит 25 лет своего существования. Срок солидный. За это время он приобрел особый статус: его называют «конкурсом Чайковского среди органистов всего мира», музыкальной Олимпиадой. Одержать победу в этой творческой битве весьма престижно: впереди открываются завидные перспективы. Наглядный пример победителей прошлых лет: Жан-Батист Дюпон - сейчас главный органист Кафедрального собора Бордо, Батист-Флориан Марль-Уврар - главный органист cобора Сент-Эсташ в Париже, Ивета Апкална - латвийская органистка и пианистка, солистка гамбургской Филармонии на Эльбе, Лада Лабзина - главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье».

Фото предоставлено организаторами фестиваля

В жюри конкурса в разное время отметились выдающиеся музыканты. Не станет исключением и год нынешний. Судить престижный конкурс также будут знаменитые органисты со всей планеты: Вольфганг Райзингер (Австрия), Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды), Эльке Фёлькер (Германия), Юань Шен (Китай), Эудженио Мария Фаджиани (Италия), Даниэль Зарецкий (Россия), Алексей Шмитов (Россия).

Председателем жюри, как уже было сказано, стал француз Иоанн Вексо.

Отборочные туры конкурса имени Микаэла Таривердиева традиционно проходят в разных странах мира. Но в этом году организаторы столкнулись с новыми проблемами.

- Два города, Гамбург и Нью-Хейвен, отказались проводить очные отборочные туры, - рассказала арт-директор конкурса, худрук Кафедрального собора на острове Канта в Калининграде Вера Таривердиева. - Поэтому конкурсные прослушивания первого тура в Германии и США прошли в формате онлайн. Пекин, впервые ставший одним из городов-участников нашего конкурса, также провел отбор в режиме онлайн из-за ковидных ограничений. В отличие от предыдущих конкурсов, когда молодые музыканты приезжали из всех органных столиц мира, в этом году, к сожалению, поступило мало заявок из Европы и Америки. Но зато выросло количество участников из Китая.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Сейчас наступила самая зрелищная часть конкурса. За главный приз сражаются 22 органиста. География участников конкурса широка - Россия, Китай, Франция, Южная Корея. Примечательно: во второй тур прошло равное количество участников из России и Китая - по девять. В последнее время орган стал весьма популярным инструментом в Поднебесной. Сами китайцы объясняют то так: несколько лет назад в стране появилось множество новых концертных залов с органами, а играть на них мало кто умел, вот и решено было исправить этот недочет. Сейчас китайские органисты составляют серьезную конкуренцию представителям тех стран, где солидная многовековая органная школа.

На конкурсе участники исполнят классические органные произведения, а также сочинения Микаэла Таривердиева, создавшего немало мелодий для великого инструмента.

Гран-при конкурса - Органный ангел, изготовленный из янтаря ювелирами одной из калининградских фирм. Впрочем, это не единственная награда, которую получат музыканты. Свою сюрпризы подготовили многие культурные учреждения страны. Призовой фонд конкурса этого года составляет 13 тысяч долларов.