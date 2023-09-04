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Политика4 сентября 2023 10:44

Минобороны России: нанесены удары по цехам судостроительного предприятия Украины

На нем велась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России сообщило о ночной ликвидации самолетами морской авиации Черноморского флота четырех быстроходных военных катеров производства США Willard Sea Force с десантными группами военнослужащих сил специальных операций ВСУ. Их уничтожили в северо-западной части Черного моря.

«Кроме того, беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих», — сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант сообщил также о потерях ВСУ на других участках линии соприкосновения: на Донецком направлении в трех атаках штурмовые группы ВСУ потеряли до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, на Запорожском более 115, на Купянском до 60, на Краснолиманском до 40, на Южно-Донецком свыше 120, на Херсонском до 35.

Кроме 655 военнослужащих киевского режима наши воины ликвидировали склады боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 124-й бригады территориальной обороны, уничтожили три артиллерийских системы М777 (США), три американские самоходки М109 «Paladin», польскую артиллерийскую установку «Krab», две гаубицы М119 (США), а также десятки бронемашин и автомобилей.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а ракетными войсками поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Артиллерией нашей группировки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 24 украинских беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

467 - самолетов.

248 - вертолетов.

6376 - беспилотных летательных аппаратов.

435 - зенитных ракетных комплексов.

11643 - танка и других боевых бронированных машин.

1147 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6214 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12694 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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