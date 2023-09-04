Минобороны России: нанесены удары по цехам судостроительного предприятия Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России сообщило о ночной ликвидации самолетами морской авиации Черноморского флота четырех быстроходных военных катеров производства США Willard Sea Force с десантными группами военнослужащих сил специальных операций ВСУ. Их уничтожили в северо-западной части Черного моря.

«Кроме того, беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих», — сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант сообщил также о потерях ВСУ на других участках линии соприкосновения: на Донецком направлении в трех атаках штурмовые группы ВСУ потеряли до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, на Запорожском более 115, на Купянском до 60, на Краснолиманском до 40, на Южно-Донецком свыше 120, на Херсонском до 35.

Кроме 655 военнослужащих киевского режима наши воины ликвидировали склады боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 124-й бригады территориальной обороны, уничтожили три артиллерийских системы М777 (США), три американские самоходки М109 «Paladin», польскую артиллерийскую установку «Krab», две гаубицы М119 (США), а также десятки бронемашин и автомобилей.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а ракетными войсками поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Артиллерией нашей группировки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 24 украинских беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

467 - самолетов.

248 - вертолетов.

6376 - беспилотных летательных аппаратов.

435 - зенитных ракетных комплексов.

11643 - танка и других боевых бронированных машин.

1147 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6214 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12694 - единицы специальной военной автомобильной техники.