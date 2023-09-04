Виктория Боня показала новое лицо после скандальной пластики: «Майкл Джексон воскрес»

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время Вика Боня находится в Лос-Анджелесе, где восстанавливается после пластики лица. Напомним, что операцию по подтяжке блогер сделала у известного зарубежного хирурга, который колдовал над лицом самой Беллы Хадид. По некоторым подсчетам, пластика обошлась Вике около 25 млн рублей, но, учитывая, как звезда разрекламировала врача в своем инстаграме (запрещенная организация на территории РФ) с аудиторией более 10 млн подписчиков, можно предположить, что Боне сделали огромную скидку. Сейчас Вика чуть ли не каждый день интригует поклонников тем, что скоро покажет результат. А пока, мол, сходит отек… Впрочем, Боня уже успела засветить лицо во время экскурсии по дому известного дизайнера Филиппа Пляйна, и поклонники за нее испугались.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

43-летняя Боня давно знакома с Филиппом Пляйном, бренд которого обожают многие российские знаменитости — Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов и др. Находясь в Лос-Анджелесе, Вика не стала терять времени зря и нагрянула в шикарный особняк Пляйна с экскурсией. Дом, действительно напоминает дворец. По словам Вики, когда закончится ремонт, цена имений Пляйна составит под миллиард рублей! Не хило так!

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако поклонников больше волновала не стоимость хором Филиппа, а нос Вики: «Майкл Джексон. Боня, что с носом?», «Вика стала похожа на Майкла Джексона. Зачем?», «Я увидела черты Майкла Джексона», «Майкл Джексон воскрес».

При этом, Боня клянется, что хирург нос не трогал, и все дело в отеке: «У вас истерика. Примите успокоительное. Если говорю, нос не трогал, значит, так и есть!»

Напомним, что относительно недавно Вика Боня рассказывала поклонникам, что мечтает попасть к знаменитому зарубежному хирургу, доктору Као. А в конце августа в сеть попали фотографии Бони без фильтров и всяких масок, на которых отчетливо видны морщины и мешки под глазами. Снимки выложил сам доктор.

А затем и сама Вика стала активно делиться (отрабатывать скидку) с поклонниками всеми этапами подготовки к операции. Сейчас блогер считает дни до того, как отек сойдет, и она сможет продемонстрировать результат.