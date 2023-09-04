Володин призвал ввести единые стандарты социальной политики Союзного Государства

На псковском Мемориале Славы. Слева направо белорусский спикер Владимир Андрейченко, его российский коллега Вячеслав Володин, глава области Михаил Ведерников. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Девиз Псковской области начертан на её гербе по-древнерусски: «Потягнемъ за Отечество». «Потягнем» значит — «постоим».

Сегодня в этот лесной и озерный край съехались депутаты из России и Беларуси, и на повестке у них то же самое: защита от внешней экономической агрессии — пресловутых западных санкций.

Впрочем, спикер Вячеслав Володин, который ведёт расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, начинает с хороших новостей. Отмечая, как за последние годы преобразились исторические жемчужины региона — Изборск и Псково-Печерский монастырь:

— Давайте выскажем слова благодарности губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову, нашим коллегам из Псковского областного собрания депутатов, которые создали нам все условия для работы, — говорит Володин. — Мы уже два дня вместе работаем, и ни разу губернатор не сказал: «У меня сейчас избирательная кампания». Это говорит о том, что вы избрали правильную стратегию: делами доказывать — а люди оценят.

Затем Володин намечает повестку заседания. По его словам, очень важно, чтобы были введены единые стандарты в области как трудовых отношений, так и социальной политики Союзного Государства: «Надо как можно скорее выйти на формирование единого правового поля по вопросам социальной сферы».

Володина поддерживает коллега — Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко:

— Я считаю, мы набрали очень серьёзные темпы нашей союзной интеграции. Решаются все вопросы, чтобы санкции не оказывали влияния на работу наших предприятий и жизнь наших граждан. В январе-июне 2023 года товарооборот РБ-РФ увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $3,5 млрд. Растёт и товарооборот и между Витебской и Псковской областями, — напоминает Андрейченко.

Впрочем, не уходят и от проблем.

— Наши президенты поставили задачу — развивать скоростное железнодорожное сообщение между двумя странами! — проводит ревизию Володин. — А что мы сделали, чтобы у нас было железнодорожное транспортное сообщение между приграничными регионами России и Беларуси? Давайте мы эти вопросы возьмём на контроль со своей стороны.

Его поддерживает Андрейченко, предлагая создать концепцию приграничного взаимодействия между двумя нашими странами.

Обсудили и главное — бюджет Союзного государства на предстоящий год. Из него финансируются совместные проекты двух стран. Например, реставрация и музеефикация памятника нашей общей победы — Брестской крепости.

Пока что доходная часть бюджета планируется в 6,5 млрд рублей, а расходная — свыше 7 млрд. Однако, по нормативам, бюджет СГ не может быть свёрстан с дефицитом. Так что этот вопрос тоже будут решать — посему сейчас впервые и проводят «нулевое» (предварительное) чтение бюджета.

— Если мы будем вместе дуть в одну дуду — то многое сможем сделать! — метафорически подводит итог Государственный секретарь Союзного государства — Дмитрий Мезенцев.

— Мы сохраним внимание к Донецкой и Луганской Народным Республикам, — продолжает он. — На эти цели (гуманитарную помощь детям Донбасса — ред.) из бюджета Союзного государства будет направлено 30 млн рублей.

Кстати, подобное заседание проводится в нестоличном городе уже не первый раз. Предыдущее, 2,5 месяца назад, состоялось в белорусском Витебске, а следующее ожидается в Смоленске. «Такой подход укрепляет приграничное сотрудничество России и Беларуси», — полагает Володин.