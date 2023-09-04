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Экономика4 сентября 2023 11:00

Володин призвал ввести единые стандарты социальной политики Союзного Государства

4 сентября 2023 года в Пскове прошло расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
На псковском Мемориале Славы. Слева направо белорусский спикер Владимир Андрейченко, его российский коллега Вячеслав Володин, глава области Михаил Ведерников.

На псковском Мемориале Славы. Слева направо белорусский спикер Владимир Андрейченко, его российский коллега Вячеслав Володин, глава области Михаил Ведерников.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Девиз Псковской области начертан на её гербе по-древнерусски: «Потягнемъ за Отечество». «Потягнем» значит — «постоим».

Сегодня в этот лесной и озерный край съехались депутаты из России и Беларуси, и на повестке у них то же самое: защита от внешней экономической агрессии — пресловутых западных санкций.

Впрочем, спикер Вячеслав Володин, который ведёт расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, начинает с хороших новостей. Отмечая, как за последние годы преобразились исторические жемчужины региона — Изборск и Псково-Печерский монастырь:

— Давайте выскажем слова благодарности губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову, нашим коллегам из Псковского областного собрания депутатов, которые создали нам все условия для работы, — говорит Володин. — Мы уже два дня вместе работаем, и ни разу губернатор не сказал: «У меня сейчас избирательная кампания». Это говорит о том, что вы избрали правильную стратегию: делами доказывать — а люди оценят.

Затем Володин намечает повестку заседания. По его словам, очень важно, чтобы были введены единые стандарты в области как трудовых отношений, так и социальной политики Союзного Государства: «Надо как можно скорее выйти на формирование единого правового поля по вопросам социальной сферы».

Володина поддерживает коллега — Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко:

— Я считаю, мы набрали очень серьёзные темпы нашей союзной интеграции. Решаются все вопросы, чтобы санкции не оказывали влияния на работу наших предприятий и жизнь наших граждан. В январе-июне 2023 года товарооборот РБ-РФ увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $3,5 млрд. Растёт и товарооборот и между Витебской и Псковской областями, — напоминает Андрейченко.

Впрочем, не уходят и от проблем.

— Наши президенты поставили задачу — развивать скоростное железнодорожное сообщение между двумя странами! — проводит ревизию Володин. — А что мы сделали, чтобы у нас было железнодорожное транспортное сообщение между приграничными регионами России и Беларуси? Давайте мы эти вопросы возьмём на контроль со своей стороны.

Его поддерживает Андрейченко, предлагая создать концепцию приграничного взаимодействия между двумя нашими странами.

Обсудили и главное — бюджет Союзного государства на предстоящий год. Из него финансируются совместные проекты двух стран. Например, реставрация и музеефикация памятника нашей общей победы — Брестской крепости.

Пока что доходная часть бюджета планируется в 6,5 млрд рублей, а расходная — свыше 7 млрд. Однако, по нормативам, бюджет СГ не может быть свёрстан с дефицитом. Так что этот вопрос тоже будут решать — посему сейчас впервые и проводят «нулевое» (предварительное) чтение бюджета.

— Если мы будем вместе дуть в одну дуду — то многое сможем сделать! — метафорически подводит итог Государственный секретарь Союзного государства — Дмитрий Мезенцев.

— Мы сохраним внимание к Донецкой и Луганской Народным Республикам, — продолжает он. — На эти цели (гуманитарную помощь детям Донбасса — ред.) из бюджета Союзного государства будет направлено 30 млн рублей.

Кстати, подобное заседание проводится в нестоличном городе уже не первый раз. Предыдущее, 2,5 месяца назад, состоялось в белорусском Витебске, а следующее ожидается в Смоленске. «Такой подход укрепляет приграничное сотрудничество России и Беларуси», — полагает Володин.

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