Автоэксперт проверил новую разметку на трассе М-12 «Восток»

Новая разметка – это стрелки в виде шевронов, нанесенные на проезжую часть с интервалами 55 и 65 метров. Фото: АВТОДОР

На трассе М-12 «Москва — Казань» Автодор нанесет специальную разметку, чтобы водителям было проще соблюдать безопасную дистанцию до машины впереди.

Новая разметка – это стрелки в виде шевронов, нанесенные на проезжую часть с интервалами 55 и 65 метров (на участках с разрешенной скоростью 110 и 130 км/ч соответственно).

Насколько эффективна эта мера безопасности, разобрался главный редактор журнала «За рулем», старейшего и авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Автодор хочет нанести на трассе М-12 новую разметку, которая поможет водителям держать безопасную дистанцию. Это «шевроны» или, как чаще говорят, стрелки. Для участков с разрешенной скоростью 110 км/ч безопасная дистанция – 55 метров, а там, где можно ехать 130 км/ч – 65 метров. Если видишь два шеврона – значит, дистанция безопасная.

Все спорят. Особенно страстно критикуют те, кто считает, что 55–65 метров мало и что нужно 100–120 метров. Пока все спорят, я съездил и посмотрел – на участок ЦКАД, где такая разметка уже есть.

Так вот, соотношение 1 метр дистанции на 2 км/ч скорости – вполне рабочее. У нас чаще всего не выдерживают даже эту дистанцию – едут гораздо «плотнее», подвергая опасности себя и других.

Так что такие шевроны на дороге – полезное дело. В Германии, кстати, принято такое же соотношение: один к двум, метр дистанции на 2 км/ч.