Смертность шокирует: почему страны мира стали повально запрещать вейпы

Отдельной строкой в план будет внесен запрет на одноразовые электронные сигареты, которые получили большую популярность среди молодежи во всем мире. Фото: Оксана ЗУЙКО

Премьер-министр Франции Элизабет Борн рассказала, что правительство готовит к публикации новый нацплан по борьбе с курением. По ее словам, курение становится причиной смерти 75 тысяч французов ежегодно. Отдельной строкой в план будет внесен запрет на одноразовые электронные сигареты, которые получили большую популярность среди молодежи во всем мире. Премьер уверена, что употребление электронок является первой ступенью курения. Исследование ирландских ученых показало, что подростки, кто курит электронки, в пять раз чаще впоследствии переходят на обычные сигареты.

Основная проблема заключается в том, что вкус жевательной резинки, фруктов или леденцов у вейпов и электронных сигарет подкупает в первую очередь подростков.

Сейчас аналогичный запрет прорабатывают и в других европейских странах. На сегодня интернет-продажа электронок уже табу в Бельгии, а в Ирландии проводятся консультации по поводу введения запрета. В Германии правительство уже запретило продажу ароматизированных электронных сигарет.

В Австралии для того, чтобы приобрести электронку, потребуется рецепт. Также в курительных смесях потребовали уменьшить содержание никотина и ограничить ассортимент вкусов. В Новой Зеландии были предприняты аналогичные шаги, правда, с оговоркой: тут электронные сигареты рассматривают как переходный этап на пути к отказу от курения. Вместе с тем, введен запрет на открытие магазинов с вейпами возле школ, а также от производителей требуется указывать унифицированную информацию о составе смесей. Согласно данным, опубликованным в прошлом году, уровень курения в Новой Зеландии снизился до 8% – одного из самых низких показателей в мире. При этом рост числа ежедневных пользователей вейпов оказался больше, чем сокращение числа ежедневных курильщиков.