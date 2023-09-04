Путин назвал темы встречи с Эрдоганом

Эрдоган сам прилетел в Сочи, чтобы увидеться с нашим президентом. Фото: REUTERS

С середины июля глава Турции Реджеп Эрдоган приглашал Владимира Путина к себе в гости для личной встречи. Но российский лидер каждый раз отказывался. И, как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. 4 сентября Эрдоган сам прилетел в Сочи, чтобы увидеться с нашим президентом.

Встреча началась максимально тепло. Владимир Владимирович вышел на улицу, чтобы лично встретить у машины турецкого коллегу.

- Как вы добрались? – спросил Путин.

- Час и пятнадцать минут всего лететь, — ответил Эрдоган.

- Приезжайте к нам отдохнуть, а то все мы к вам, — пошутил российский лидер.

- Здесь тоже очень красиво, — похвалил президент Турции.

В самом начале переговоров произошла заминка. Эрдоган не сразу разобрался с включением микрофона с переводом. «Кнопочку», — порекомендовал глава нашей страны.

У России и Турции действительно много общих проектов, поэтому в приветственной речи Путина было минимум общих вежливых фраз и масимум перечисления конкретных проектов.

- Договаривались о встрече давно. После выборов первая встреча. Хочу еще раз поздравить с результатами, — сказал Путин, умолчав о долгом согласовании места встречи.

Владимир Владимирович перечислил, в каких областях у обеих стран больше всего контактов:

- Не только сельское хозяйство и энергетика. Мы продвинулись в переговорах по создании газового хаба, чтобы сделать ситуацию с энергетикой в регионе более стабильной. Мы расширили возможности поставок турецких агропроизводителей на российский рынок. В металлургии хорошие перспективы. Продолжается строит АЭС Аккую - Турция стала членом международного клуба ядерных государств. После поставки российского атомного топлива в след году запустим 1 блок, — перечислил Владимир Владимирович.

Ну а потом президент назвал темы, которые точно планируется затронуть на переговорах.

- Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Знаю, что вы намерены поднять вопрос о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу. Конечно, мы с вами много сделали для урегулирования ситуации в Сирии. Я знаю, насколько это чувствительный вопрос для турецкой республики. Самое основное, что было сделано в рамках астанинского формата, мы должны закрепить. Ну и, конечно, другие страны региона, — сказал наш президент.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. С тех пор Анкара и добивалась личной встречи глав государств.

В ответ Эрдоган признал, что строительство газового хаба «обогатит отношения». Но еще он точно не хочет забывать о туризме, ведь российские отпускники – главные посетители турецких курортов.

Открытая часть переговоров продлилась не долго. Но в конце переговоров ожидается пресс-конференция, на которой политики ответят на вопросы СМИ.