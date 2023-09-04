Разбитое лицо канцлера Германии: как Олаф Шольц получил травму и стал героем мемов

Олаф Шольц, канцлер Германии, повредил глаз на утренней пробежке.
Фото: REUTERS
…- Геннадий Григорьевич, вот такой печальный эпизод. Геноссе Шольц упал на пробежке и выставил сейчас фотографию – у него правая сторона в ссадинах и глаз закрыт чёрной повязкой.’Вот я же весь отпуск пробегал, вам звонил, вы мне говорили то ли в шутку, то ли всерьез, что, когда будешь бежать быстро, обе ноги переставляй одновременно. Правильно? Что здесь случилось?
- Трудно сказать.
Потому что та фотография, которая опубликована…(Кстати, самим Шольцем. - А.Г.) Она никакой информации не несет.
- Ну, как же!
- Подумаешь, перевязанный глаз.
Если бы хотя бы описание было травмы или какой-то его комментарий, что он там отвлекся, поскользнулся или…Тем более, что этот человек сам бегать не может.
- В смысле? Как не может? Он сам бегает!
- Дай я скажу, а потом ты будешь комментировать.
Он не может сам (то есть, в одиночестве. - А.Г.) бегать, потому что, как правило, рядом с ним должны бежать человека три, как минимум.
Канцлер ФРГ также попросил у аудитории прислать ему мемов со своей фотографией.
Фото: социальные сети
- Охрана, что ли?
- Это общий стандарт охраны государственно важных лиц.
В конце концов, в функцию этих людей, в том числе, входит и то, что, если он (речь об охраняемому лице. - А.Г.) споткнется, поскользнется, - подхватить его.
Это - их задача. Они несут за него ответственность.
В этой связи - вопрос возникает сначала о профессионализме этих людей, потому что это они виноваты, если он упал при них, это первое.
Второе…
Фото: социальные сети
- Может, что-то со здоровьем?
- Шольц достаточно молодой мужчина, и он не производит впечатление человека, страдающего какими-то системными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
То есть, если сердечная недостаточность – были бы отеки глаз или какие-то другие признаки.
Скорее всего, падение это случилось в результате или резкого скачка давления, и у него произошла временная потеря ориентации.
Или, может быть, что маловероятно, некачественное покрытие дорожки, по которой он бежал. Потому что, прежде, чем он побежит, каждое утро должны были эту дорожку проверить и так далее.
А, скорее всего, это может быть один из признаков или сердечно-сосудистых, может быть, онкологических заболеваний мозга, которые вот так могли проявиться в какой-то мере.
За этим надо наблюдать. И, конечно же, система обеспечения безопасности первого лица в государстве немецком, пусть даже находящемся в кризисе и полном нравственного и интеллектуального упадка, должна быть пересмотрена.
А врачи должны провести диспансеризацию и дать рекомендации по увеличению, по снижению нагрузок, по смене оздоровительной специализации, может быть, не бегать, а ходить. Может быть, заниматься в зале упражнениями.
То есть, это не должно быть оставлено без внимания… Во всяком случае, хотя бы разобраться, что же там было.
Фото: социальные сети
- Я так понял, причина падения Шольца – это, прежде всего, нравственное и политическое разложение…
- Александр, ну, не надо…
- …разложение государства, вы сказали.
- Нет, я еще раз говорю – разложение государства - это когда вот эти там фон дер Ляйны, Бербоки вот эти, дурочки две, ну и он недалеко от них ушел. Но это их интеллектуальное и другое развитие.
А я четко сказал.
Первое – это, возможно, сердечно-сосудистые проблемы, которые привели к головокружению или к снижению давления.
Второе – это какие-то заболевания онкологического характера, которые могут привести к тому, что у него нарушится ориентация.
И третье – это несостоятельность медицины и охраны. Как они могли допустить вот это?
А что касается интеллектуального, нравственного и так далее – это уже вопрос другой.
Фото: социальные сети
- А вот еще. Шольц попросил наделать мемов про его глаз (мог и не просить). И еще иронизируют уже в сетях. Рядом с фото Шольца - артист Куравлев в роли Айсмана из «Семнадцати мгновений…» – у него тоже на глазу - чёрная повязка. Насколько уместны такие ироничные вещи?
- Пусть это будет на совести тех, кто это делает.
- Понял. Можно я ваш телефон дам Шольцу, чтобы вы его, если представится случай, напрямую проконсультировали…
- Александр, вот здесь уже не надо ёрничать, ладно? Давай не будем до этого опускаться, хорошо?
- Ага! Нельзя давать телефон. Ну, понял…