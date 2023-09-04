Разбитое лицо канцлера Германии: как Олаф Шольц получил травму и стал героем мемов

Олаф Шольц, канцлер Германии, повредил глаз на утренней пробежке. Фото: REUTERS

…- Геннадий Григорьевич, вот такой печальный эпизод. Геноссе Шольц упал на пробежке и выставил сейчас фотографию – у него правая сторона в ссадинах и глаз закрыт чёрной повязкой.’Вот я же весь отпуск пробегал, вам звонил, вы мне говорили то ли в шутку, то ли всерьез, что, когда будешь бежать быстро, обе ноги переставляй одновременно. Правильно? Что здесь случилось?

- Трудно сказать.

Потому что та фотография, которая опубликована…(Кстати, самим Шольцем. - А.Г.) Она никакой информации не несет.

- Ну, как же!

- Подумаешь, перевязанный глаз.

Если бы хотя бы описание было травмы или какой-то его комментарий, что он там отвлекся, поскользнулся или…Тем более, что этот человек сам бегать не может.

- В смысле? Как не может? Он сам бегает!

- Дай я скажу, а потом ты будешь комментировать.

Он не может сам (то есть, в одиночестве. - А.Г.) бегать, потому что, как правило, рядом с ним должны бежать человека три, как минимум.

Канцлер ФРГ также попросил у аудитории прислать ему мемов со своей фотографией. Фото: социальные сети

- Охрана, что ли?

- Это общий стандарт охраны государственно важных лиц.

В конце концов, в функцию этих людей, в том числе, входит и то, что, если он (речь об охраняемому лице. - А.Г.) споткнется, поскользнется, - подхватить его.

Это - их задача. Они несут за него ответственность.

В этой связи - вопрос возникает сначала о профессионализме этих людей, потому что это они виноваты, если он упал при них, это первое.

Второе…

Фото: социальные сети

- Может, что-то со здоровьем?

- Шольц достаточно молодой мужчина, и он не производит впечатление человека, страдающего какими-то системными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

То есть, если сердечная недостаточность – были бы отеки глаз или какие-то другие признаки.

Скорее всего, падение это случилось в результате или резкого скачка давления, и у него произошла временная потеря ориентации.

Или, может быть, что маловероятно, некачественное покрытие дорожки, по которой он бежал. Потому что, прежде, чем он побежит, каждое утро должны были эту дорожку проверить и так далее.

А, скорее всего, это может быть один из признаков или сердечно-сосудистых, может быть, онкологических заболеваний мозга, которые вот так могли проявиться в какой-то мере.

За этим надо наблюдать. И, конечно же, система обеспечения безопасности первого лица в государстве немецком, пусть даже находящемся в кризисе и полном нравственного и интеллектуального упадка, должна быть пересмотрена.

А врачи должны провести диспансеризацию и дать рекомендации по увеличению, по снижению нагрузок, по смене оздоровительной специализации, может быть, не бегать, а ходить. Может быть, заниматься в зале упражнениями.

То есть, это не должно быть оставлено без внимания… Во всяком случае, хотя бы разобраться, что же там было.

Фото: социальные сети

- Я так понял, причина падения Шольца – это, прежде всего, нравственное и политическое разложение…

- Александр, ну, не надо…

- …разложение государства, вы сказали.

- Нет, я еще раз говорю – разложение государства - это когда вот эти там фон дер Ляйны, Бербоки вот эти, дурочки две, ну и он недалеко от них ушел. Но это их интеллектуальное и другое развитие.

А я четко сказал.

Первое – это, возможно, сердечно-сосудистые проблемы, которые привели к головокружению или к снижению давления.

Второе – это какие-то заболевания онкологического характера, которые могут привести к тому, что у него нарушится ориентация.

И третье – это несостоятельность медицины и охраны. Как они могли допустить вот это?

А что касается интеллектуального, нравственного и так далее – это уже вопрос другой.

Фото: социальные сети

- А вот еще. Шольц попросил наделать мемов про его глаз (мог и не просить). И еще иронизируют уже в сетях. Рядом с фото Шольца - артист Куравлев в роли Айсмана из «Семнадцати мгновений…» – у него тоже на глазу - чёрная повязка. Насколько уместны такие ироничные вещи?

- Пусть это будет на совести тех, кто это делает.

- Понял. Можно я ваш телефон дам Шольцу, чтобы вы его, если представится случай, напрямую проконсультировали…

- Александр, вот здесь уже не надо ёрничать, ладно? Давай не будем до этого опускаться, хорошо?

- Ага! Нельзя давать телефон. Ну, понял…