Автомобильные запчасти подорожали в среднем на 20%

В России отмечается рост цен на некоторые автомобильные запчасти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России отмечается рост цен на некоторые автомобильные запчасти. Это подтверждают не только экспертные оценки, но и профессиональные замеры рынка.

- Исследование, которое проходит в настоящее время, уже выявило заметный рост цен на запчасти, — рассказали kp.ru в РСА (Российском союзе автостраховщиков). - Окончательные результаты будут готовы по завершению исследования, но уже сейчас можно сказать, что до конца 2023 года ожидается рост цен на 19-22%.

В РСА пояснили, что исследования для подготовки справочника средней стоимости запасных частей проводятся четыре раза в год, и три предыдущие исследования, проведенные в этом году, не выявили резкого роста цен.

- В начале года даже имел место спад цен в среднем на 6,4% практически по всем маркам, — пояснили в РСА. - Далее был небольшой рост – на 0,9-1,1%.

Ранее СМИ со ссылкой на портал «Дром» сообщали о росте средней стоимости автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили на 17–20% с начала года.

Подорожание отмечают и практики, занимающиеся ремонтом и обслуживанием автомобилей.

- Мы также отмечаем рост средней стоимости автозапчастей, — поделилась с kp.ru директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова. - Ключевая причина - ослабление рубля. Но в некоторых случаях цена выросла не пропорционально курсу, а больше - это связано со стоимостью усложненной логистики. В показатель «средняя стоимость» включены как дешевые расходники, которые всегда есть на складах и значительно не подорожали, так и крупные агрегаты под заказ, которые очень чувствительны к росту курса.

Например, такие детали, как масляный фильтр, термостат, свечи зажигания на многие популярные марки уже подорожали в 2023 г. на 5-10%, отметила эксперт. При этом такие детали как стойка амортизатора, стойка стабилизатора, тяга рулевая снизились в цене на 10-15%. А есть товары, которые вообще не изменились в стоимости — например, салонные и масляные фильтры. В некоторых случаях наблюдается даже снижение цен несмотря на возросший курс — в частности, это касается некоторых востребованных марок моторных масел.

- Значит, ранее была большая поставка по хорошему курсу, — пояснила Овчинникова.

Стоимость запчастей влияет и на стоимость полиса ОСАГО. Дошло ли нынешнее подорожание до того уровня, чтобы повлечь за собой и рост стоимости полиса?

- На данный момент прогнозы делать преждевременно, — ответили в РСА.