Эксперты обсудили переход на безналичный расчет с населением за металлолом

В мероприятии приняли участие более 500 представителей отрасли, госорганов и финансовых структур. Фото предоставлено пресс-службой Рейтингового агентства Русмет

Более 500 участников собралось 29 августа в Москве на конференции «Цифровизация рынка лома. Переход на безналичные расчеты с физическими лицами за лом» и на форуме «Экономика замкнутого цикла: регулирование, Цифровизация, инвестиции». Мероприятие объединило лидеров ломозаготовительной отрасли, руководителей предприятий металлургии и смежных сфер, поставщиков оборудования, представителей Государственной думы РФ, Минпромторга России, Министерства цифрового развития РФ, Правительства Москвы. К дискуссии также присоединились финансовые компании, заинтересованные в сотрудничестве с ломозаготовительной отраслью.

Организатором мероприятия выступило Рейтингового агентство «Русмет». Участники обсудили актуальные для российского рынка вопросы, в том числе перевод расчетов с физическими лицами за лом в безналичную форму, а также влияние цифровизации на отрасль в целом. В апреле этого года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий расплачиваться наличными с физическими лицами, продающими лом и отходы черных и цветных металлов. Согласно вступившему в силу федеральному закону от 10.07.2023 N 304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», с 1 октября 2023 года уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, будет производиться в безналичном порядке. Применение безналичной формы оплаты позволит свести теневую деятельность к минимуму. Информация о расчетах в отрасли станет прозрачной как для банков, так и для Федеральной налоговой службы

Представители банков, финасовых компаний и сервисов электронной коммерции обсудили с металлургами и ломозаготовителями проблемы, которые необходимо решить при введении безналичных расчетов с населением, а также существующие риски для участников рынка.

Одной из важнейших тем форума стала экология. В ходе сессии «Госрегулирование экономики замкнутого цикла. Цифровизация в отрасли обращения с ломом и отходами черных, цветных и драгоценных металлов» эксперты обсудили переход на экономику замкнутого цикла, актуальность ESG повестки для металлургии, создание экологических кластеров и внедрение в отрасль цифровых технологий, в том числе цифровизацию и лицензирование рынка лома.

Медиагруппа «Комсомольская правда» представила на сессии свои проекты, посвященные охране окружающей среды. Один из них - Национальная экологическая премия КП, профессиональная награда для лучших российских экологических практик, технологий и проектов. Вручение премии пройдет в декабре 2023 года в партнерстве с Ассоциацией переработчиков лома черных и цветных металлов РУСЛОМ.КОМ.