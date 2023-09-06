«Комсомольская правда» опубликовала спецвыпуск «Дальневосточный прорыв», посвящённый ВЭФ-2023

Специальный выпуск КП «Дальневосточный прорыв»

С 10 по 13 сентября, во Владивостоке состоится Восточный экономический форум 2023 года. До начала события осталось меньше недели и «Комсомольская правда» подготовила специальный выпуск «Дальневосточный прорыв», посвящённый форуму и всему, что будет на нём обсуждаться.

В деловом издании «Дальневосточный прорыв» можно ознакомиться с интервью участников форума, с обзором десятилетнего развития Дальнего востока России и той роли, которую регион играет во всей международной экономике. Не забыли и про город, в котором проходит ВЭФ - в спецвыпуске можно прочитать про то, как развивается, и будет расти в дальнейшем Владивосток.

Особое внимание уделено актуальной международной повестке. Например, что заменит доллар, какие альтернативы есть у G7, что станет с МВФ и Олимпиадами после установления многополярного мира, независимого только от политики Запада. Также читатели смогут ознакомиться с перспективами и планами, касающимися Северного морского пути, строительством новых отечественных танкеров на судоверфи «Звезда», статьями об экологии и рыбном промысле в России.

Как известно, дальневосточный регион богат самыми разными продуктами, оказывающими благотворное влияние на здоровье человека. На страницах делового издания можно прочесть и о том, какую пользу приносят человеку блюда из морских ежей, и даже о том, каких красавиц вырастил ДФО, об их делах и достижениях. Не забываем и о туризме, местных представителях уникальной фауны, легендарных мифах Дальнего востока: таких, как золото Колчака и мистические места региона, пропитанные неразгаданными тайнами.

Спецвыпуск «Дальневосточный прорыв» в формате pdf

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