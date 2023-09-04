Урганта заменил Баста, иноагентов – Билан и Агутин: названы 10 самых востребованных звезд в России

Иван Ургант сидит без рекламы уже полтора года, а с сентября 2023 года на его когда-то денежное место в рекламе взяли Басту Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телесезон начался с запуска не только премьер телепередач, но и обновленных рекламных компаний. Для звезд рекламные контракты – отличная подработка: гонорар приличный, а трудозатраты минимальные – часто хватает одного съемочного дня для пары сюжетов рекламных роликов и постеров. Речь о больших звездах и солидных контрактах.

Крупные бренды берут для рекламных компаний звезд без скандальной репутации. Так как после начала СВО некоторые лица из известных рекламных роликов показали свои настоящие лица – оказались или предателями, сбежавшими за границу (некоторых уже признали иноагентами), или отличились антипатриотическими высказываниями. Также в рекламу не берут артистов, засветившихся в скандальных историях: громких разводах, проблемах с законом и т.п.

Самые заманчивые с финансовой точки зрения рекламные контракты у звезд с сотовыми операторами, банками, предприятиями быстрого питания, торговыми сетями, маркетплейсами. Чуть меньше (но тоже неплохо) платят крупные продуктовые, косметические, фармацевтические бренды, строительные и другие компании.

Большой рекламной звездой стал Леонид Агутин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кого теперь снимают? Телеведущий и гуру (по части ведения) частных мероприятий Иван Ургант сидит без рекламы уже полтора года, а с сентября 2023 года на его когда-то денежное место в рекламе взяли автора и исполнителя Басту. Если раньше банки рекламировал иноагент Максим Галкин*, то теперь прекрасный контракт получил музыкант Дима Билан, который много занимается благотворительностью. Вместо певицы с украинским гражданством проживающей в Италии Веры Брежневой (она у нас раньше рекламировала все подряд) звездой рекламы стала Клава Кока.

Продолжаются долгосрочные контракты у актеров Дмитрия Нагиева и Сергея Безрукова. Большой рекламной звездой стал Леонид Агутин – певец удачно занял место «отъехавших» коллег и на сцене, и на этом рынке. Держатся на верхушке рекламного рынка коллеги-музыканты Дмитрий Маликов и Полина Гагарина, которые так удачно отрабатывают одну рекламную компанию, что получают параллельно и другие предложения. По контрактам артистам нельзя рекламировать исключительно услуги и товары из той же категории, которую уже представили. Рекламодатели прежде чем назначить звезду лицом компании на полгода или год – проводят маркетинговые исследования: изучают, кому из артистов доверяют представители их целевой аудитории и кто им просто нравится.

10 самых востребованных звезд в рекламе осенью 2023 года:

Агутин Леонид

Баста

Билан Дима

Гагарина Полина

Деревянко Павел

Ивлеева Анастасия

Клава Кока

Маликов Дмитрий

Мусагалиев Азамат

Нагиев Дмитрий

Зарабатывают звезды на рекламных контрактах по-разному. На цену контракта влияет период компании (три месяца, полгода, год); масштабность рекламной компании (ТВ, онлайн-площадки, городские экраны и т.д). Полугодовой или годовой контракт у серьезного рекламодателя часто стоит в среднем от 30 до 50 миллионов рублей. У серьезных заказчиков с меньшей частотой и охватом – от 20 до 30 миллионов рублей. За последние полтора года гонорары на рекламном рынке для звезд снизились на 30 — 40%.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов