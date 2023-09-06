Алексей Чекунков: Двигаться вперед помогает дальневосточный характер

Алексей Чекунков в студии Радио «Комсомольская правда».

Нынешний ВЭФ подводит итоги десятилетия. Именно столько времени прошло с тех пор, как власти стали уделять повышенное внимание развитию Дальнего Востока и Арктики. Что удалось сделать за это время? Как на развитие макрорегиона повлияли санкции? И какие драйверы развития есть сейчас? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «КП» рассказал Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Казавшееся неподъемным – работает

– Какова роль Дальнего Востока в экономике страны?

– Россия на три четверти находится в Азии. Экономически, технологически, логистически наша страна всегда развивалась в восточном направлении. И как показала история, движение на восток изначально было правильной траекторией. На протяжении четырех столетий на громадных территориях между Уралом и Тихим океаном, превышающих по масштабу любое из государств, кроме самой России, мы добывали ценные ресурсы, строили транзитные пути, торговали с соседями, держали границу и привлекали население. Совершали на востоке ровно те шаги, которые позволяли удерживать воедино и укреплять Российское государство вопреки всем вызовам.

– Что изменилось в последние годы?

– Сегодня движение по этому пути не просто продолжается, но и набирает обороты. Промышленное производство на Дальнем Востоке за десять лет выросло на 26%. Инвестиции в основной капитал – на 39%. Такая динамика в 1,5 – 3 раза опережает среднероссийские показатели. Введены 667 новых предприятий, на которых уже создано около 125 тысяч новых рабочих мест. Более 2,8 тысячи инвестиционных проектов находятся на разных стадиях реализации. Благодаря механизмам ускоренного развития в строительство новых предприятий и инфраструктуру привлечено более 7,6 трлн рублей.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и Алексей Чекунков (слева направо) общаются с жителями Петропавловска-Камчатского.

Мегапроекты по строительству сначала Транссиба, а через столетие – и БАМа, на этапе замысла казавшиеся неподъемными, в итоге проявились как бесценные и в экономическом, и в стратегическом смыслах. Сегодня в этом ряду – такие крупнейшие проекты десятилетия, как судоверфь «Звезда», космодром Восточный, мосты во Владивостоке и кампус ДВФУ, новые погранпереходы, федеральные дороги. Эти и многие другие проекты позволяют реализовать экономический и геополитический потенциал региона.

– С момента объявления санкций прошло полтора года. Все удивляются, как быстро наш бизнес адаптировался и нашел обходные пути. Как вы это объясняете?

– Действительно, инвесторы не только справились с внешними шоками, но и активно ищут новые возможности для роста и развития. Это стало возможным благодаря сочетанию государственной воли президента, решительным действиям правительства, вовремя подставившего бизнесу плечо, и особому, закаленному характеру проживающих в регионе людей, которые непосредственно и реализуют многочисленные промышленные и инфраструктурные проекты.

Предпринимательство на Дальнем Востоке имеет легендарную историю, глубокие корни. Оно неразрывно связано с заселением, освоением и развитием огромной территории. За каждой историей успеха на Дальнем Востоке стоят сильные, стойкие, трудолюбивые люди – так было в прошлом, так происходит и сейчас. Дальневосточный характер – синоним силы, позволяющей преодолевать любые трудности (не говоря уже о санкциях) и все время продвигаться вперед.

Программа реновации дальневосточных городов будет обсуждаться на ВЭФ. Так будет выглядеть после реконструкции набережная в Чите.

Сладкие плоды терпения

– Кто наши главные торговые партнеры сейчас, если брать соседей по Дальнему Востоку?

– Ключевым торговым и инвестиционным партнером является Китай. Это сосед, с которым мы напрямую соприкасаемся на протяжении более чем 4 тысяч километров государственной границы. За последние 10 лет торговый оборот между КНР и РФ вырос с менее чем $90 млрд до более $190 млрд, сложились новые мощные связи вокруг проектов «Сила Сибири», «Ямал-СПГ», СИБУР, «Звезда», открылись новые трансграничные пункты пропуска.

Но международные отношения не стоят на месте и не ограничиваются лишь китайским направлением. В первом полугодии мы провели ряд переговоров с другими дружественными странами о совместных проектах на Дальнем Востоке. На ВЭФ продолжим обсуждение новых инициатив в энергетике, высоких технологиях, транспорте, продовольствии, инфраструктуре, фармацевтике, туризме, образовании, медицине с инвесторами из Индии, Таиланда и других стран.

ЦИФРА

125 тысяч новых рабочих мест создано на 667 предприятиях, открывшихся в дальневосточных регионах за 10 лет.

Мост Тунцзян – Нижнеленинское через реку Амур, который был торжественно открыт в ноябре прошлого года, стал первым железнодорожным мостом между странами.

– Какой формат сотрудничества со странами Азии вы считаете наиболее оптимальным? Только обмениваемся товарами или что-то строим вместе?

– Давно уже строим вместе. Например, новые трансграничные мосты – автомобильный в Амурской области и железнодорожный в Еврейской автономной области – появились благодаря кооперации с китайской стороной. Это совместные проекты, направленные на интенсификацию товарообмена между нашими странами, развитие приграничного сотрудничества. В Приморье при участии инвесторов из КНР созданы новые предприятия в сфере строительства, сельского хозяйства, промышленности, деревообработки, производства биотехнологической продукции, сборки автомобилей.

Для поддержки высокотехнологичных проектов, реализуемых в партнерстве с инвесторами из дружественных стран и направленных на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, создаются международные территории опережающего развития. Наряду с налоговыми льготами, преференциями, инфраструктурой, режимом свободной таможенной зоны, специальными условиями осуществления банковской деятельности зарубежные инвесторы смогут получить долю в компании, управляющей международной ТОР.

– Во многих странах Китай строит дороги. Например, в Африке и даже Казахстане. Есть ли планы привлечь их к этому на Дальнем Востоке, где дорог сильно не хватает?

– В России сформировались крупные строительные конгломераты, способные реализовывать проекты любого масштаба и в любой точке страны. Показательна в этом смысле строительная отрасль. Еще несколько лет назад крупные федеральные девелоперы обходили дальневосточный рынок жилищного строительства стороной. Однако ряд шагов, предпринятых за последние годы, позволили раскачать строительный сектор и привлечь в него крупных игроков, способных реализовывать проекты комплексной застройки, соблюдая при этом высокие качественные стандарты.

В частности, новые инвестиции в отрасль пришли вместе с льготной ипотекой, введенной несколько лет назад. Ввод жилых домов в 2022 году на Дальнем Востоке вырос на 15% – это в 1,4 раза быстрее, чем в среднем по стране. Благодаря льготным кредитам под 2% годовых более 77 тысяч дальневосточных семей уже приобрели или построили новое жилье. Среди новоселов – молодые семьи, врачи, учителя, участники программы «Гектар». Недавно принято решение распространить этот механизм и на арктические территории.

Строительство ГОК для освоения месторождений Баимской рудной зоны – проект, сравнимый по масштабам со стройками советского времени.

– Вести переговоры с азиатскими партнерами – это совсем другое, чем договариваться с европейцами. Какие нюансы нужно знать тем, кто собирается вести внешнюю торговлю с бизнесменами из Азии?

– Главный нюанс – это терпение. Как гласит одна из китайских поговорок, терпение – горькое растение, но плоды его сладкие. При этом отмечу, что если говорить о Китае, то сегодня мы чаще ведем диалог уже не с чиновниками, как раньше, а с профессиональными инвесторами, которых китайское правительство привлекло для управления государственными активами. Поэтому лабиринты бесед стали заметно короче.

Локомотивов развития здесь много

– Что планируете на этом ВЭФ? Ждать ли громких заявлений и крупных контрактов?

– ВЭФ – это главный форум страны. На нем президент задает вектор развития России, взаимодействия нашего государства с Азией, с другими странами мира. Все то, что мы вкладываем в понятие разворота на Восток. Этот ВЭФ особенный, восьмой по счету. Он проходит спустя десять лет после того, как президент России провозгласил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. Подведем первые итоги работы – что получилось, что еще предстоит сделать.

Дальний Восток находится в очень конкурентной среде – он окружен самыми динамичными и крупными экономиками, которые держат нас в тонусе. Обсудим, как сделать действующие механизмы еще более привлекательными и конкурентоспособными, как адаптировать их к глобальным изменениям и привлечь новых инвесторов. Также в повестке – социальные вызовы, повышение комфортности городов, улучшение качества образования, медицины, культуры. Всей той палитры, из которой складывается жизнь людей.

ЦИФРА

26% за десять лет – на столько выросло промышленное производство в регионах ДФО.

Для удобства и увеличения товарообмена между Россией и Китаем открываются новые трансграничные пункты пропуска.

– Назовите 3 – 5 главных драйверов роста на Дальнем Востоке в ближайшие 10 лет? Какие приоритеты ставите в министерстве?

– Дальний Восток – огромная территория. У нее гораздо больше локомотивов развития, чем три или пять. При этом все они взаимосвязаны. Взять, к примеру, масштабную программу обновления облика дальневосточных городов, стартовавшую в прошлом году. Для 22 ключевых городов региона разрабатываются мастер-планы. Приняты распоряжения правительства о комплексных планах развития Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Читы, Улан-Удэ и двух столиц БАМа – Северобайкальска и Тынды. На очереди – мастер-планы Владивостока, Хабаровска и еще ряда городов – они будут представлены на Восточном экономическом форуме. Для строительства объектов, заложенных в мастер-планы, выделены и уже распределены всем 11 регионам лимиты специальных казначейских кредитов объемом 30 млрд рублей. Реализация проектов благоустройства будет стимулировать строительный сектор, развитие малого и среднего бизнеса.

Мощнейший локомотив – жилищное строительство. Наряду с проектами, которые уже реализуются частными инвесторами, запускаем крупные проекты комплексной застройки по программе «Дальневосточный квартал». В шести первых регионах начинается строительство более 2 млн квадратных метров нового жилья, комплексно обеспеченного всей инфраструктурой. Застройщикам, среди которых есть как региональные, так и крупные федеральные домостроительные компании, предоставляются льготы резидентов территорий опережающего развития, оказывается инфраструктурная поддержка. В трех городах уже проведены конкурсы и отобраны победители, идет проектирование – это Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Биробиджан. Аналогичная работа ведется в Южно-Сахалинской агломерации, Чите и Хабаровске.

– А что с добычей полезных ископаемых? У многих Дальний Восток ассоциируется именно с этой сферой экономики…

– Дальний Восток остается бескрайней кладовой наших природных богатств. Уверен, что выручка от добычи и переработки полезных ископаемых – важный источник капитала, необходимого для развития не только макрорегиона, но и нашей страны в целом.

Сегодня на Дальнем Востоке реализуются крупнейшие проекты, сопоставимые со стройками советского времени, а зачастую превосходящие их по масштабам. Крупные, современные горно-обогатительные комбинаты создаются на Чукотке – на Баимской рудной площади строится ГОК мощностью до 70 млн тонн руды в год, в Забайкалье – на крупнейшем в России месторождении меди, в Хабаровском крае – на крупнейшем в России золото-медном Малмыжском месторождении. Это сложные, высокотехнологичные производства, которые дают дальневосточникам десятки тысяч новых, высокооплачиваемых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. При этом отмечу, что только пятая часть новых инвестиций, привлеченных с использованием механизмов государственной поддержки, пришла в добывающие отрасли, а почти 80% – в глубокую переработку, машиностроение, судостроение, логистику, транспорт, сельское хозяйство, туризм. Эти отрасли также становятся важной опорой растущей дальневосточной экономики.

Как показала история, движение нашей страны на восток изначально было правильной траекторией

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023