Росмолодёжь.Гранты запускает серию грантовых завтраков в кофейнях Даблби по всей стране

Фото: предоставлено Росмолодёжь.Гранты

Мероприятия приурочены к старту второго сезона грантового конкурса Росмолодёжи. Принять участие в нём могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, которые реализуют социально-значимые проекты. В конкурсе представлено 18 номинаций — от развития молодёжного туризма до спорта и здорового образа жизни. Максимальный размер гранта – 1 миллион рублей.

С подробностями можно ознакомиться в социальных сетях Росмолодёжь.Гранты. Приём заявок продлится до 24 сентября в 16:00 (мск) по ссылке.

Как правильно оформить заявку, не допустить ошибок при составлении сметы, на чём сделать акценты, чтобы повысить шанс на финансовую поддержку до 1 миллиона рублей?

Обо всём этом эксперты и амбассадоры Росмолодёжи расскажут в ходе грантовых завтраков – совместного проекта Росмолодёжь.Гранты и сети кофеен Даблби.

Для участия необходимо зарегистрироваться, так как количество мест ограничено.

Фото: предоставлено Росмолодёжь.Гранты

Личная встреча за чашкой кофе – консультации в таком формате будут проходить весь сентябрь в разных кофейнях сети Даблби не только в Москве и Подмосковье, но и в Махачкале и Иркутске.

Ближайшие грантовые завтраки в кофейнях Даблби планируются:

— 6 сентября с 14:00 до 16:00 в Иркутске по адресу: ул. Карла Маркса, 41/1.

— 7 сентября с 12:00 до 14:00 в Москве по адресу: пер. Оболенский, 9, корп. 1, метро Фрунзенская.

— 8 сентября с 15:00 до 17:00 в Махачкале по адресу: ул. Магомеда Ярагского, 45/1.

Зарегистрироваться на бесплатное участие можно по ссылке.

Первый завтрак уже прошёл 29 августа в Oui bistro by Double B в самом центре Москвы. Эксперт-наставник Росмолодёжь.Гранты Евгений Найдёнов и амбассадор Юрий Николенко провели консультацию на тему «Твои возможности в конкурсе Росмолодёжь.Гранты 2 сезон». Эксперты рассказали о требованиях к презентационным роликам, к оформлению проекта и самой заявки. Евгений и Юрий также поделились, что жюри при подведении итогов будут учитывать актуальность проекта, возможность его реализации и результаты. Эти знания позволят повысить шансы на победу, а значит и получить финансирование проекта.

Фото: предоставлено Росмолодёжь.Гранты

Дополнительную информацию можно получить, отсканировав на прикассовой зоне кофейни QR-код на социальные сети Росмолодёжь.Гранты.

С 2011 года участниками Росмолодёжь.Гранты уже стали 120 тысяч молодых россиян, образовательных и общественных организаций. А победителями – 26,5 тысяч проектов, которые получили грантовую поддержку на общую сумму в 17 миллиардов рублей.

Реклама. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) LjN8KGRCZ