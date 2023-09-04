Ссора с Собчак и преображение Ксении Бородиной: от образа «с Черкизона» до элегантной леди

В этом году Бородину начал одевать стилист экс-возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой Алеко Фото: Даниил ОПАРИН

Между Собчак и Бородиной вспыхнул конфликт из-за рекламного видео первой Ксении, где она предстала в рваных джинсах и странном топе, еле прикрывающим грудь. Большинство подписчиков Собчак, мягко говоря, обалдели от внешнего вида всегда стильной журналистки. А Бородина и вовсе спросила: какая муха ее укусила? На что получила резкий ответ: «Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко почти Дуниной современности (впрочем, вряд ли знаешь кто это), не стоит давать советы, о которых тебя не просят». Кое в чем Собчак права: с появлением в жизни Бородиной стилиста Алеко она, действительно, стала лучше одеваться.

Бородина ответила Собчак, опубликовав видео в элегантном образе от Алеко Фото: социальные сети

В свою очередь, Бородина припомнила бывшей коллеге по бревну и дешевые бартерные пуховики и дырявые колготки, которые та, якобы, забирала домой. А потом выложила ролик, своего рода «ответку» — под ту же самую музыку, под которую Собчак разгуливала без лифчика, Ксения продефилировала в стильном образе от Алеко — элегантный шоколадный кожаный тренч ведущая сочетала с костюмом с пайетками и утонченными лодочками.

Ксения Бородина и Алеко Фото: из социальной сети

В этом году Бородину начал одевать стилист экс-возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой Алеко, и ее внешний вид изменился в лучшую сторону. В целом, раньше она тоже выглядела неплохо, но ей не хватало элегантности и стиля. Разумеется, финансовые возможности позволяли Ксении приобретать брендовые вещи, но не было рядом человека, который смог бы все это красиво упаковать. Что касается Черкизона, про который упомянула Собчак, может, он и был, но мы смогли вспомнить лишь Садовод, во время шопинга на котором несколько лет назад сфотографировали Бородину.

Как выглядела Ксения до того, как обратилась к стилисту Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Алеко, конечно, не Ольга Дунина (стилист и экс-директор моды Vogue Russia), про которую упоминала Собчак, но тоже вполне талантливый стилист. Он смог превратить Ксению из простой девочки, сидящей на бревне на стройке (как отметили подписчики звезды), в элегантную леди.

Как выглядит Бородина сейчас Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Все эти непонятные платья, укороченные джинсы (которые делали ноги еще короче) и странные куртки, к счастью, ушли в прошлое. В гардеробе ведущей, наконец, появились оверсайз, длина макси и миди, вещи из кожи… Для наглядности мы собрали луки, как выглядела Ксюша «до» Алеко и «после».

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