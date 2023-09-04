Украину ждет «взрыв» из-за пролитых рек крови: как киевский режим оказался на краю пропасти

На Украине меняют «из-за провала контрнаступа» министра обороны — Резникова на Умерова Фото: REUTERS

На Украине меняют «из-за провала контрнаступа» министра обороны — Резникова на Умерова - и сажают «за коррупцию» спонсора президентской компании Зеленского, известного миллиардера Коломойского.

В эфире «Радио «Комсомольская правда» удивительные новости из незалежной мы обсудили с военным и международным экспертом Александром Артамоновым.

КОМУ НУЖЕН ПСИХИАТР

- Экс-министра обороны Резникова могут отправить послом Украины в Лондон. Это наказание или избавление?

- Не считаю, что это наказание. Украинские высокопоставленные уголовники уходят врассыпную. Сейчас самому Зеленскому пытаются поставить психиатрический диагноз…

- Кто пытается?

- К Зеленскому обратились в эфире несколько известных голливудских деятелей: мол, он очень плохо выглядит, ему надо лечиться, ситуация у него непростая, очень большое напряжение и чувствуется определенная неадекватность. Это означает одно: появится заключение психиатров - и за свои поступки можно не отвечать. И он поселится на своей вилле в Египте или в Лондонской квартире - и будет жить. Эти люди вслед за Аристовичем, который оказался в Италии, уходят от ответственности... Возникает группа прикрытия.

Резников отправлен в отставку с поста министра обороны. Фото: REUTERS

РОКИРОВКИ НЕГОДЯЕВ

- Почему оборонное ведомство возглавил Умеров?

- Ожидалось, что министром станет Аваков. С другой стороны, Аваков такой серьезный парень со стороны украинской хунты, у которого капиталы личные не менее 4-5 миллиардов евро - и Авакову сейчас вот эта министерская ответственность не нужна. Сегодня выдвигаются те, кто выступит заслоном.

- Заслоном от чего или для чего?

- Заслоном на момент организации переговоров. «Новые» люди сильно вроде бы ни в чем не замешаны. В отличие от того же экс-министра Резникова, который говорил: я на сегодня чувствую в себе уверенность и желание убивать русских. То есть, это не только Буданов…. А там еще глава СНБО, ярый русофоб Данилов, сын у которого скрывается от призыва… В этом списке - Буданов, Данилов, Кулеба, Резников, Зеленский, наберется, как в свое время в Третьем Рейхе, максимум 10 человек, самых отпетых негодяев. И вот началось среди них движение.

- Они все будут разбегаться по углам, а кто в лавке-то останется?

- Та самая группа прикрытия - им надо будет проводить решения весьма непопулярные, очень жесткие.

- Например?

- Западники выдвинули Киеву план, надо отловить порядка миллиона украинцев. Зеленский отвечает – да у меня нет этого миллиона физически. Но число украинских, относительно здоровых мужчин от 18 до 55 лет на территории незалежной составляет не менее 7 миллионов человек. И Зеленскому из Европы говорят: у тебя где-то миллионов 6-7 должны сидеть дома, так давай - их отлавливай!

КИЕВСКИЙ ГИТЛЕРЮГЕНД

- Отловят?

- Это, я думаю, приведет к взрыву в украинском обществе. Ведь прямо из поликлиник забирают, с пороками сердца, инвалидов, которых они избивают перед военкоматами. А Западу неважно, сколько Киев отловит и кого. Им важно, сколько пушечного мяса будет поставлено на передовую.

- Важна статистика, а не то, что эти люди смогут сделать на поле боя?

- Да. В Одессе объявили призыв добровольный 13-15-летних - дальше идти некуда…

- Киев пытается Гитлерюгенд воспроизвести?

- Это и есть гитлерюгенд имени Зеленского. Это уникальный еврей, которому удалось умертвить несколько сот тысяч нацистов с паспортами Украины.

- Но несколько миллионов мужчин - «уклонистов» у него есть.

- Эти люди умирать точно не хотят. Они прячутся, доказывают, что у них белые билеты, платят по 10 тысяч долларов и переплачивают снова. А Зеленский отдал приказ снова пересмотреть категории тех, кто имеет освобождение от призыва. На западной Украине не хватает слесарей, столяров, плотников, людей простых специальностей. При том, что на западную Украину большой призыв пришел только что.

Олигарх Коломойский отправлен под арест. Фото: REUTERS

МИНИСТЕРСКИЕ БОЛИ

- Какие задачи поставят новому министру обороны Украины?

- Рустему Умерову придется справляться с проблемой призыва. И его поднимать на вилы будут, а не Резникова, который чем-то дорог Зеленскому и той команде, которая толкала Зеленского на подмостки. Умерову также предстоит отвечать за военную технику, поставленную Западом. Это же кредитные обязательства, никто не дарил технику, за нее надо отчитываться.

- И что Умерову могли пообещать за такое «сладкое» место?

- Так куда ему деваться-то? За Украину деньги заплачены, она себе не принадлежит.

- Умеров - крымский татарин, с приходом этого министра Украина начнет активнее атаковать Крым?

- Атаковать будут. И татарский батальон, столь близкий этому Умерову по духу, он подписывал обязательства по поводу того, что необходимо организовывать атаки на Крым совместно с ЧВК британским, и они изо всех сил пытаются атаковать. Несколько атак с моря в начале сентября, до десятка потопленных катеров с десантом. Но я не стал бы Крым ставить отдельно. Только что уничтожили группу, которая пыталась ударить по энергообъектам. И заходила она в совсем другие края. На севере Украины – в районе Брянщины.

БУДЕТ ЛИ ХУНТА?

- Но, возвращаясь к попыткам нового руководства Минобороны изменить ситуацию на фронтах – они попытаются показать, что способны на что-то?

- Им не удалось ударить по Старомихайловке, не удалось захватить до конца Урожайное, не получилось срезать Времевский выступ — ну вот давайте атакуем Крым. Думаю, в итоге будет взрыв на самой Украине – в результате попыток повышенной мобилизации и попыток отдать с кровью то, что они должны западникам. Мы на пороге больших событий на самой Украине.

- Возможен вариант военного переворота и прихода к власти настоящей хунты генералов?

- Нет, не думаю.