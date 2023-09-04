Секрет тарелки: Сколько нужно съесть белка, чтобы избавиться от риска ожирения

За потреблением белка стоит обязательно, чтобы не накидываться на сладкое и жирное.
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Ожирение – это одна из самых актуальных эпидемий двадцать первого века по мнению Всемирной организации здравоохранения. И дело не только в том, что мы едим много калорийной пищи и слишком мало двигаемся, чтобы растратить полученную энергию. Проблема может быть и в слишком агрессивной рекламе фаст-фуда. Из-за которой, в том числе, мы потребляем слишком мало белка. Что и приводит в итоге к ожирению. К таким выводам пришли ученые во время дискуссионной встречи Королевского общества в Лондоне, итоги которой опубликованы в журнале общества.
Поскольку белок обычно составляет около 15% от общего потребления энергии в сутки, даже небольшая его нехватка заставляет нас заполнять тарелку другими продуктами. Если белок замещен низкокалорийной клетчаткой и водой - то есть мы положили на тарелку овощи, то это неплохой вариант. По крайней мере, он не приведет к перееданию. Но вот когда белок заменяется высокоэнергетическими жирами и углеводами, а физической активности не прибавляется, — то тут уже, здравствуй, риск избыточного веса и ожирения.
Получается, что следить за потреблением белка стоит обязательно, чтобы не накидываться на сладкое и жирное. И также важно принимать во внимание уровень своей ежедневной физической нагрузки. При сокращении тренировок, например, когда профессиональные спортсмены выходят на заслуженный отдых и занимаются уже не с прежней интенсивностью, что прежде, рацион нужно соответственно изменить.
Если разделить вашу тарелку на четыре части, то как раз одну четвертую или 25% объема стоит отдать под продукты, в основном содержащие белок, считает врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.
- Здесь в этой четвертушке тарелки я бы рассматривала только животный белок, поскольку растительный белок намного меньше усваивается, — говорит Зухра Павлова. – Белок – это самое ценное, что есть на нашей тарелке, поскольку из него в организме может сформироваться все, — и белки, и жиры, и углеводы. Поэтому белки и называются универсальным макронутриентом. Представьте, вы съели кусок рыбы и больше ничего. Из этой рыбы организм сам синтезирует себе белок, какой нужен, необходимые жиры и углеводы, тот же сахар, чтобы отправить его в мышцы в виде гликогена (запас энергии), ну и потратит на быструю энергию в виде глюкозы.
Не все жиры организм способен сам восполнить, например, Омега-3. Его лучше получать со свежей рыбой или в виде добавок.
Из животного белка лучше выбирать:
- яйца,
- мясо,
- птицу,
- рыбу,
- молочные продукты (тут приоритет стоит отдавать продуктам ферментированным, таким как деревенский йогурт, кисломолочные продукты).
На половинку тарелки к белку в пару идут углеводы, 25% порции. Прежде всего нас интересуют сложные углеводы, такие как крупы, макароны и зерновой хлеб. Причем желательно их не смешивать, а выбирать себе на порцию какой-то один вид.
- Углеводы нам нужны, но все же постарайтесь делать акцент на белок. И помните, что, скажем, крупному мужчине можно съесть и 5 – 6 ложек крупы (или макарон), а миниатюрной даме и 3-х ложек будет достаточно, — говорит врач.
Вторая часть тарелки распределяется так: 35% объема составляют овощи (и жирные, как авокадо, к примеру, и углеводы, как батат, кольраби, редька, свекла морковь, картошка, капуста), а 15% - фрукты.
- Овощей нам нужно больше, чем фруктов и есть мы их можем и в завтрак, и в обед, и в ужин, а фрукты стоит есть только на завтрак и в обед и только в качестве десерта, — говорит Зухра Павлова. – Относимся к ним избирательно, помним о сезонности.
Для чего нам в основном нужны овощи? Для здоровья микробиома кишечника.
- В кишечнике у нас живёт целое государство различных микробов, которое питается всем, получая полезное и из мяса, — железо, витамин Д, они любят и обожают. А сладкое – так и вовсе основное топливо для патогенной микрофлоры, — говорит Зухра Павлова. – Но без растительной клетчатки все микроорганизмы у нас в кишечнике чувствуют себя плохо, а значит, плохо себя чувствует и весь организм, включая и мозг, и всю эндокринную систему. Клетчатка хорошо пережеванная очень важна нашему микробиому, который и задает здоровый тон для тела.
ВАЖНО!
Фрукты натощак употреблять не стоит, если вы хотите копить мышцы, а не жир. Фруктоза и глюкоза повышают уровень инсулина, а значит, пойдет и активный процесс жирообразования. Поэтому фрукты – это всегда десерт.