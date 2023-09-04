Андрей Турчак: Архангельская область - в передовиках по поддержке граждан при социальной догазификации

Льготы положены ветеранам Великой Отечественной войны, малоимущим, многодетным семьям, участникам специальной военной операции, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время ввода в эксплуатацию газопровода от ГРС «Рикасиха» до станции Исакогорка.

«ВСЕ ЗАДАЧИ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ»

«Президент дал поручение, определил 9 категорий, по которым обязательно на уровне регионов должны быть приняты соответствующие решения по компенсациям. Могу сказать, что Архангельская область здесь в передовиках, более 9 категорий региональным законом приняты, и эта компенсация не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение», - сказал Андрей Турчак.

Политик заметил, что «Газпром» получил более миллиона заявок по всей стране на подведение газа, из них 600 тысячам домовладений уже провели подключение.

«Нет никаких сомнений, что все задачи, которые были поставлены президентом, будут выполнены, невзирая на все внешние вызовы. Для Архангельской области, безусловно, эта программа имеет огромнейшее значение. Хотел бы отдельно отметить вклад управленческой команды Александра Витальевича Цыбульского (глава региона – прим. ред), знаю, что он лично возглавляет региональный штаб по социальной догазификации. Динамика набрана хорошая, и я уверен, что программа в Архангельской области также, как и по всей стране, будет выполнена», - добавил Андрей Турчак.

ГАЗ ТЫСЯЧАМ

Генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что Архангельская область активно принимает участие в программе.

«К 5 тысячам домовладениям, которые находятся уже в газифицированных населенных пунктах, добавятся еще 9 тысяч домов в Архангельской области, куда «Газпром» бесплатно до границы земельного участка проведёт природный газ», - подчеркнул он.

В свою очередь секретарь регионального отделения, губернатор области Александр Цыбульский указал, что финансирование программы социальной догазификации увеличилось с 3,8 до 11 млрд рублей с 2020 года.

«За полтора года построено больше 100 км, еще 50 км сетей до конца года будут построены», - сказал он.

Напомним, закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков Президент России Владимир Путин подписал в 2021 году.

Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.

Партия также инициировала расширение мер поддержки льготников при социальной газификации, предложив распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения Президента о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей льготным категориям на закупку газового оборудования. На эти цели регионы уже получили 2,4 млрд рублей.