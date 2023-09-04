Сидят в окопе гепатитник, наркоман и пенсионер: страшный анекдот про мобилизацию на Украине стал реальностью

На Украине теперь даже психическое заболевание – не основание не служить и не умирать. А еще клинически вылеченный туберкулез, ВИЧ и еще целый набор болезней, вплоть до психических Фото: REUTERS

ЕСЛИ БЫ БЫЛ ЖИВ ДМИТРИЙ "ПОТЕРЬ НЕТ" ТЫМЧУК

Сейчас, наверное, уже мало кто помнит, но был в украинском информационном поле такой деятель – Дмитрий Тымчук. Его еще прозвали "потерь нет". Наверное, за то, что любое сообщение про так называемое АТО, где ВСУ-ки получали в хвост и в гриву, даже после Иловайска и Дебальцево он бодро верещал: "Потерь нет". Летом 2019-го Дмитрий допустил, что потери есть и случайно застрелился при чистке пистолета. Как это принято на Украине, двумя пулями в голову. Понимать надо, традиция у них там такая. Сашко Билый, вообще, выпустил себе две пули в спину. Ну так он и мастер насчет этого дела.

Так вот, о чем это я? О том, что если бы Тымчук дожил до нынешних дней, он бы себе и третью пулю пустил, и четвертую. И, вообще, наверное, не остановился бы, пока не расстрелял всю обойму. Потому что его "потерь нет" по сравнению с "дополнительной мобилизации не требуется" в исполнении ушедшего в отставку главы Минобороны Украины Резникова, или "каждое утро вижу очереди добровольцев в военкоматы" от бывшего ветеринара и экс-рэкетира Алексея Данилова, доросшего до поста секретаря СНБО – это, знаете ли, просто даже не плотник супротив столяра, а так, тьфу – плюнуть, растереть и забыть.

СКОЛЬКО БУДЕТ ДВА ПЛЮС ДВА

И стоило им только сказать свои "исторические речи", как тут как посыпалось, словно из рога изобилия. Сначала Киев попросил страны ЕС выдать ему тех украинцев, которые воспользовались "липовыми" освобождениями от службы и мобилизации и сбежали в Европу. Как отделять "чистых от нечистых", никто не знает, поэтому не исключено, что будут выдавать всех со словами: "Сами со своими разбирайтесь". В Польше уже стали потихоньку выдавать таких военнообязанных украинцев, но начали с тех, кто провинился перед польским государством. Хотя поляки уже посчитали, что могут поставить для ВСу не менее 80 тысяч мужчин, подлежащих мобилизации. А сколько дадут еще другие страны? Одна Германия выдаст на-гора тысяч сто, не меньше.

Тем временем представитель президента Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский официально выдвинул инициативу о прекращении действия отсрочек для получающих второе-третье и далее по списку образование.

- Есть информация от Министерства образования и науки, что в 2019, 2020 и 2021 годах студентов в возрасте 25+ было около 40 тысяч человек. В 2022 году, когда начался полномасштабный конфликт, таких студентов стало 106 тысяч. В этом году цифры примерно такие же - около 100 тысяч, - подсчитал депутат. - Это означает, что около 60 тысяч человек решили воспользоваться возможностью, чтобы избежать мобилизации.

80 тысяч да 100 + еще 60 – это вам не баран чихнул, а считай, двадцать с хвостиком дивизий. Или почти под сотню бригад.

СИДЯТ В ОКОПЕ ГЕПАТИТНИК С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ…

А ведь есть еще и ограниченно годные. На Украине теперь даже психическое заболевание – не основание не служить и не умирать. А еще клинически вылеченный туберкулез, ВИЧ и еще целый набор болезней, вплоть до психических. На Украине уже, не в России, а на самой Украине по поводу принятого решения об изменении оснований освобождения от мобилизации и службы, анекдот сочинили.

- Сидят в окопе ВИЧ-инфицированный, гепатитник, диабетик, туберкулёзник и спорят, чью кровь переливать будут. Тут подсаживается эндокринный и спрашивает: "Где клаустрофоб?"

А ему в ответ:

- Он эпилептика из "Брэдли" достать не может.

Худо-бедно, еще тысяч 100 из таких "уклонистов" (по-украински – ухилянтов), не всегда "липовых" набрать можно будет. А то и 200. Кого-кого, а психов и наркоманов сейчас на Украине на всю Европу хватит.

Но все маловато будет, как говорил один жадный герой одного мультфильма. Маловато! Где еще найти резервы?

И тут Генштаб ВСУ вышел с буквально сногсшибательной идеей – если сейчас нижняя планка возраста для призыва по мобилизации зафиксирована на уровне 25 лет, ее надо просто понизить. Нет, в Минобороны и правительстве говорили, что было бы неплохо снизить планку до 23-х лет. Но в Генштабе подсчитали, что это не даст необходимого ресурса, и предложили, причем, не просто предложили, а настойчиво установить нижнюю планку мобилизационного возраста на планке 20 лет. Дывись, Тарас, як же це гарно буде.

Но и этого оказалось мало разошедшейся в патриотическом угаре украинской военщине. С 1-го октября, как сообщают практически те же источники, что говорили и про отставку Резникова с поста Минобороны, называя его преемником скользковатого подъермаковщичка Умерова, будут массово призывать в армию военнообязанных женщин.

НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫМ? НЕТ, ПРОСТО НЕ УЙДЕТ

Вот это вот все больше всего напоминает даже не сеть, а гигантскую ловушку, захватывающую в свои ячейки буквально всех. Осталось только организовать "Зелеюгенд" из детей и украинский фольксштурм из пенсионеров. Но и это, похоже, не за горами. Как и безногие десантники вместе с горными стрелками на протезах. А пока сотрудники военкоматов с удвоенными силой и жестокостью ловят всех подряд везде, где можно, не стесняясь уже врываться и в квартиры и дома.

Больше всего происходящее в Незалежной сейчас походит на агонию украинской власти, на судорожные скребки по сусекам. Любыми способами набрать необходимый резерв, а там пусть они удобряют поля. Наскрести, вымести из углов… Сами украинские эксперты уже говорят, что выгребаемые на мобилизацию мужики сильно за 50+ в большинстве своем совсем не вояки. Что многим из них приходится оказывать медицинскую помощь еще на подвозе к позициям. Максимум, на что они способны на поле боя в бронике – упасть и помереть. Но это уже никого в Киеве не заботит, Главное – дать цифру, дать, сколько приказал Зеленский – 200 тысяч, 300, 500. Понадобится – из последних миллион наскребут и "под ружье" поставят.

И только в помраченном сознании Данилова в военкомат все стоит и стоит та самая очередь. А в ней, наверное, стоят и его сыновья, прилетевшие из Майами сражаться за Батькивщину. А их все не берут и не берут в армию…

Впрочем, в одном популярном советском фильме тоже, помнится, звучало: "А вдоль дороги – мертвые с косами стоят. И тишина".

Вовремя "покончил с собой" Тымчук. Успел