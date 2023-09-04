В Красноярске запустят «императорский маршрут», и не только по «царской дороге»

«Императорский маршрут» добрался до Красноярска Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Больше 130 лет прошло с момента начала строительства знаменитой Транссибирской железной дороги, а эта магистраль по-прежнему бьет рекорды по протяженности и техническим решениям. Великий Сибирский Путь соединил Москву с Владивостоком и стал важнейшей транспортной артерией. Можно сесть в вагон поезда и увидеть всю матушку-Россию с ее прекрасными видами. А как строили знаменитую железную дорогу, каков был первый путь наследника престола в далекую Сибирь и почему Транссиб до сих пор является гордостью страны? Все это теперь можно будет узнать в Красноярске — старейшем городе Сибири, являющимся важным транспортным узлом. Край стал участником большого проекта «Императорский маршрут» и местом проведения передвижной выставки «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых».

«Императорский маршрут» для жителей и гостей Красноярска

Великий Сибирский путь был задуман при Александре III. Наследнику престола Николаю II предстояло продолжить дело отца. Он стал первым из династии, кто отправился в деловое путешествие не в Европу, а на Восток — добирался пароходами, поездами, на лошадях. Все для того, чтобы во Владивостоке лично отвезти символическую тачку с землей в основание дороги, которую потом назовут «царской». На обратном пути цесаревич заехал в Красноярск. Его визит был расписан по минутам, но сохранились дома, в которые он заходил, сад и архивные документы.

Для того, чтобы как можно больше людей узнали интересные факты об этом периоде истории нашей страны, Красноярский край стал участником проекта «Императорский маршрут». Он осуществляться под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Сегодня федеральный культурно-историческии туристическии проект объединяет 26 регионов страны. Красноярскии краи станет двадцать седьмым участником проекта, посвященного путешествиям царских особ и их родственников.

- Красноярскии краи имеет богатое культурно- историческое наследие, связанное с деятельностью Императорского Дома Романовых. В 1690 году Красноярску был присвоен статус города, тогда же и Сибирь окончательно вошла в состав России скои Империи. Сегодня город является столицеи второго по величине региона России, раскинувшегося от берегов Карского моря до границы с Монголиеи и представляет собои важнеи шии транспортно-промышленныи , культурныи , научныи , спортивныи центр, - отмечают в Фонде содеи ствия возрождению традиции милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»

6 сентября в желтом зале Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова состоится официальное подписание трехстороннего Соглашения о включении Красноярского края в проект «Императорскии маршрут». Его подпишут врио губернатора Михаил Котюков, замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков и председатель наблюдательного совета Фонда содеи ствия возрождению традиции милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Цесаревич Николай на начале строительства Трансибирской магистрали во Владивостоке.

Следы императора на «царской дороге»

В этот же день состоится торжественное открытие передвижнои стендовои выставки «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых». Она создана научным коллективом Фонда ЕСПО в сотрудничестве с Институтом всеобщеи истории и экспонируется при поддержке РЖД.

Выставка путешествует по восьми регионам страны. Уже состоялось ее открытие в Тюмени, Омске, Чите, Иркутске. Всего фондом ЕСПО создано более 15 передвижных выставок, посвященных 300- летнеи истории Императорскои России. Гости узнают, почему императоры отказывались от этого проекта, как в итоге создание Великого Сибирского пути повлияло на развитие территории и освоение природных богатств, о грандиозных инженерных задачах, рекордных сроках «царской дороги», почему на Всемирной выставке в Париже дали медаль за мост через Енисеи и как сейчас обслуживается магистраль, позволяющая проехать поездом без использования паромных переправ от берегов Атлантического океана до берегов Тихого океана.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

Выставка откроется 6 сентября в 13:20 в Зеле ном зале Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова.

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