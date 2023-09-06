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Экономика5 сентября 2023 22:00

Что придет на смену G7, МВФ, доллару и Олимпиадам

Страны БРИКС предлагают весомую альтернативу западной неоколониальной модели
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
После присоединения к союзу 13 новых государств совокупное население БРИКС составит около 60% населения мира.

После присоединения к союзу 13 новых государств совокупное население БРИКС составит около 60% населения мира.

Организации «на вырост»

Когда в 2001 году появилась Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), а в 2006-м – БРИК, через пять лет превратившаяся в БРИКС, никто не говорил, что эти структуры создаются как будущая альтернатива однополярному миру, где безраздельно заправляли американцы. Первоначальные задачи ШОС – обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом и экстремизмом. БРИКС создавалась как объединение быстрорастущих экономик, которые хотели бы эффективно сотрудничать, но без претензии «бросить вызов» сложившемуся миропорядку.

Все резко поменялось после попыток Вашингтона задушить Россию экономически и политически, признал недавно американский журнал The Nation. Именно тогда ярко проявилась жизнеспособность БРИКС, и стало ясно, «что господство горстки западных стран в мировой политике после пяти с лишним веков подходит к концу – им на смену приходит совершенно иной мир». «Будущее разворачивается как многополярный мир, где Запад является лишь одним из нескольких центров силы», – констатирует другое заокеанское издание, The National Interest. И происходящие перемены, очевидные уже для всех, кроме тех западных лидеров, которые живут в созданном ими же «пузыре отрицания реальности», связывают прежде всего с БРИКС и ШОС.

Есть цель, и есть силы

Конечно же, Запад, набрасывая на Россию санкционную удавку, не думал стимулировать «жизнеспособность БРИКС». Наоборот, хотел показательно раздавить ослушника своей воли, чтобы другим неповадно было. Но эффект получился обратным. В БРИКС «вдруг» захотели сразу десятки развивающихся стран. Среди них – Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ…

С чего это вдруг? Что за ажиотаж? Объяснений, основных и капитальных, два. Первое: каждая из этих стран прекрасно поняла, что в какой-то момент США попытаются «прижать к ногтю» и их. Второе: осознание, что баланс экономических возможностей в мире теперь иной, чем прежде. Другими словами – появилась вера в собственные силы.

По правилам или по справедливости?

Тот «миропорядок, основанный на правилах», о котором постоянно твердят американские политики, – на самом деле не что иное, как политический механизм сохранения глобального господства Вашингтона и ведомого им Запада. Монополия на создание этих «правил» позволяет им через международные структуры и институты, в которых они играют определяющую роль, навязывать всему миру выгодные Западу смыслы, правила и процедуры. Сегодня Вашингтон может объявить любую страну «демократией» или «автократией», а то и «диктатурой». Главный критерий – готовность следовать за американцами. Если Белый дом решил, что у вас «демократия», вам кое-что перепадет. А если вы – «автократия», то вам, наоборот, достанется по первое число.

Неоколониальный характер «миропорядка по правилам» очевиден, и с ним не согласны многие. Но США, стравливая одни страны с другими, обеспечивали «противовесы» для сохранения своего доминирования по принципу «разделяй и властвуй». Длящийся десятилетия конфликт на Ближнем Востоке – пример создания и поддержания ими «управляемого хаоса». И до недавнего времени вполне получалось.

Но два события этого года – возвращение Сирии в Лигу арабских государств и нормализация отношений между Ираном и Саудовской Аравией при посредничестве Китая – показали, что уладить застарелые конфликты и вражду можно и без американцев. Политическое поле для этого создано – тот же БРИКС, куда уже устремились страны, в отношениях которых долгое время были проблемы, зачастую созданные не без участия США. Китай, Индия и Пакистан, недавно заявивший, что хочет присоединиться к БРИКС, – тому очевидный пример. При этом все три страны уже находятся в другом альтернативном Западу объединении – ШОС. И взаимодействовать друг с другом члены этих объединений, формирующих альтернативную западной архитектуру мировой безопасности, намерены не «по правилам», а на основе международного права.

ЦИФРА

32,1 % объема мировой экономики по итогам 2023 года придется на страны БРИКС. Ожидаемый результат «большой семерки» – 29,8%.

В новом многополярном мире Запад станет лишь одним из нескольких центров силы

Созданный как чисто экономический союз Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, сегодня БРИКС является флагманом происходящих в мире перемен.

Созданный как чисто экономический союз Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, сегодня БРИКС является флагманом происходящих в мире перемен.

Доллар – капут?

Впав в «санкционный раж» против России полтора года назад, Вашингтон и его союзники, опять-таки не желая этого, подтолкнули Глобальный Юг к поиску еще одной альтернативы – в сфере экономики и финансов. На повестке дня – свержение с мирового пьедестала западной финансовой надстройки, которая превратилась в карательное оружие против «ослушников». Запад открыто использует созданные и контролируемые им финансовые инструменты для сохранения геополитического господства. «США и их союзники вольны замораживать и даже конфисковывать резервы суверенных государств – их меры против Афганистана, Венесуэлы и России потрясли весь мир», – объясняет желание многих стран войти в БРИКС эксперт из Нигерии в статье, опубликованной infoBRICS. Поэтому они «пытаются изобрести платежную систему, которая отличалась бы от тех, что созданы США и их союзниками».

Ожидается, что новая платежная архитектура будет официально представлена после августовского саммита БРИКС в Кейптауне. В нее планируется включить и группу ШОС. Один из ее несущих элементов – Новый банк развития БРИКС. Он работает именно как альтернатива «старым структурам» – Всемирному банку и МВФ, – предлагая более интересные условия с точки зрения процентных ставок.

Страны БРИКС самым серьезным образом прорабатывают возможность создания собственной, альтернативной доллару, валюты. Большим сторонником этого выступает президент Бразилии Лула да Силва.

И процесс, как говорится, уже пошел: доля американской валюты в мировых резервах упала в прошлом году до 47% (хотя еще в 2001 году составляла 73%).

О спорт, ты… политика

Международный спорт, прежде всего олимпийское движение, увы, тоже превращено Западом в инструмент борьбы с политическими противниками. Греческие Олимпиады, ради которых приостанавливали войны, – преданья старины глубокой. Грузия при Саакашвили, любимце Вашингтона, развязала войну в день открытия Олимпиады в Пекине. Украинские националисты устроили госпереворот в последние дни Олимпиады в Сочи, когда у Москвы, как ее хозяйки, были попросту связаны руки. Хотя заверения, что экстремисты не выйдут из-под их контроля до закрытия Олимпиады, давали Кремлю лидеры ведущих стран Запада.

Поэтому рассуждать, кто подрывает международное спортивное движение и политизирует его, – занятие пустое. И в спорте, как неотъемлемой части гуманитарных связей, нужна альтернатива. Если кто-то из россиян и попадет на Олимпийские игры в Париже «в нейтральном статусе», это будут единицы. Поэтому организация Игр БРИКС в 2024 году, вопрос о которых поручил изучить президент России, – чуть ли не единственная возможность во многих видах спорта дать нашим спортсменам шанс выступить в ближайшие два года в конкурентной среде. Но для этого должна быть создана такая программа Игр, которая была бы интересна и спортсменам, и национальным федерациям дружественных нам стран, и зрителям.

Из россиян на Олимпиаду в Париже попадут в лучшем случае единицы. Игры БРИКС – отличная возможность дать нашим спортсменам соревноваться с сильнейшими.

Из россиян на Олимпиаду в Париже попадут в лучшем случае единицы. Игры БРИКС – отличная возможность дать нашим спортсменам соревноваться с сильнейшими.

КОНКРЕТНО

И кто тут главный

С присоединением 13 новых государств, в которых проживает почти миллиард человек, совокупное население БРИКС составит примерно 60% населения мира. В странах «большой семерки» – 10%. По данным МВФ, в 2023 году БРИКС выйдет вперед и по ВВП: страны объединения обеспечат 32,1% объема мировой экономики, тогда как «семерка» – 29,8%. После своего расширения БРИКС станет крупнейшим обладателем запасов нефти, газа и полезных ископаемых в мире. А также получит контроль над международными водными путями и проливами, сухопутными транспортными маршрутами, нарушив монополию США.

Ну как после этого не понять, что пора поспешить на корабль, который пролагает альтернативный путь?

У этого пути, как записано в итоговом заявлении встречи министров иностранных дел БРИКС в Кейптауне в июне, три магистральных направления – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.

Поскольку Запад использует финансовые инструменты для сохранения геополитического господства, на повестку дня встал вопрос об альтернативной валюте.

Поскольку Запад использует финансовые инструменты для сохранения геополитического господства, на повестку дня встал вопрос об альтернативной валюте.

Фото: Shutterstock

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Что ждет планету

Александр Дынкин, академик, президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН):

– Первый ответ на кризис глобализации – это экономическая и технологическая биполярность. Очень плавное и постепенное сокращение роли США в мировой экономике. Возьмем два полюса – Евроатлантику и ШОС: за последние годы США существенно укрепили позиции в своем блоке, точно так же как Китай стал безусловным лидером восточного блока. Если говорить об их совокупной мощи, на Китай и Штаты приходится 42% мирового ВВП, 56% мировых затрат на НИОКР и 53% мировых оборонных расходов.

Второй ответ – регионализация. Складываются новые политические и экономические конфигурации с переменной геометрией, с возможностью участия в нескольких объединениях.

И третий ответ на кризис глобализации – то, что сотрудничество стран будет определяться совпадением политических интересов и ценностей в большей степени, чем географической близостью. И среди этих ценностей за пределами блока НАТО – сопротивление набору норм, установленному Соединенными Штатами, это независимость, это национальные интересы и прежде всего развитие и качество жизни.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Жаркие. Летние. Твои

– Игры БРИКС ни в коем случае не должны быть стопроцентной копией Олимпийских игр, – считает историк спорта Андрей Корнеев. – МОК давно пытается бороться с гигантизмом. В боксе и борьбе, скажем, путем сокращения числа весовых категорий – на чемпионатах мира разыгрывается медалей значительно больше. Ясно, что можно получить большее представительство, если на Играх БРИКС провести соревнования по привычным, а не олимпийским правилам. Бесконечно сокращаются программа велоспорта на треке, дистанции и виды гонок в гребле, ликвидированы парные соревнования в настольном теннисе. Программа Игр БРИКС должна быть комбинированной – что-то из олимпийской программы, что-то из программ чемпионатов мира, на Олимпиаде не представленное. А если провести соревнования по акробатике, которые, кроме одиночного батута, МОК вовсе игнорирует? А самбо? Если подобрать разумные сроки проведения – недели через 2 – 3 после Игр в Париже – и составить привлекательную программу, можно получить комплексное, массовое соревнование. Сколько стран просится в БРИКС – до 30? Вот пусть на Игры в Казань и приезжают!

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023

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