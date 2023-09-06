Что придет на смену G7, МВФ, доллару и Олимпиадам

После присоединения к союзу 13 новых государств совокупное население БРИКС составит около 60% населения мира.

Организации «на вырост»

Когда в 2001 году появилась Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), а в 2006-м – БРИК, через пять лет превратившаяся в БРИКС, никто не говорил, что эти структуры создаются как будущая альтернатива однополярному миру, где безраздельно заправляли американцы. Первоначальные задачи ШОС – обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом и экстремизмом. БРИКС создавалась как объединение быстрорастущих экономик, которые хотели бы эффективно сотрудничать, но без претензии «бросить вызов» сложившемуся миропорядку.

Все резко поменялось после попыток Вашингтона задушить Россию экономически и политически, признал недавно американский журнал The Nation. Именно тогда ярко проявилась жизнеспособность БРИКС, и стало ясно, «что господство горстки западных стран в мировой политике после пяти с лишним веков подходит к концу – им на смену приходит совершенно иной мир». «Будущее разворачивается как многополярный мир, где Запад является лишь одним из нескольких центров силы», – констатирует другое заокеанское издание, The National Interest. И происходящие перемены, очевидные уже для всех, кроме тех западных лидеров, которые живут в созданном ими же «пузыре отрицания реальности», связывают прежде всего с БРИКС и ШОС.

Есть цель, и есть силы

Конечно же, Запад, набрасывая на Россию санкционную удавку, не думал стимулировать «жизнеспособность БРИКС». Наоборот, хотел показательно раздавить ослушника своей воли, чтобы другим неповадно было. Но эффект получился обратным. В БРИКС «вдруг» захотели сразу десятки развивающихся стран. Среди них – Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ…

С чего это вдруг? Что за ажиотаж? Объяснений, основных и капитальных, два. Первое: каждая из этих стран прекрасно поняла, что в какой-то момент США попытаются «прижать к ногтю» и их. Второе: осознание, что баланс экономических возможностей в мире теперь иной, чем прежде. Другими словами – появилась вера в собственные силы.

По правилам или по справедливости?

Тот «миропорядок, основанный на правилах», о котором постоянно твердят американские политики, – на самом деле не что иное, как политический механизм сохранения глобального господства Вашингтона и ведомого им Запада. Монополия на создание этих «правил» позволяет им через международные структуры и институты, в которых они играют определяющую роль, навязывать всему миру выгодные Западу смыслы, правила и процедуры. Сегодня Вашингтон может объявить любую страну «демократией» или «автократией», а то и «диктатурой». Главный критерий – готовность следовать за американцами. Если Белый дом решил, что у вас «демократия», вам кое-что перепадет. А если вы – «автократия», то вам, наоборот, достанется по первое число.

Неоколониальный характер «миропорядка по правилам» очевиден, и с ним не согласны многие. Но США, стравливая одни страны с другими, обеспечивали «противовесы» для сохранения своего доминирования по принципу «разделяй и властвуй». Длящийся десятилетия конфликт на Ближнем Востоке – пример создания и поддержания ими «управляемого хаоса». И до недавнего времени вполне получалось.

Но два события этого года – возвращение Сирии в Лигу арабских государств и нормализация отношений между Ираном и Саудовской Аравией при посредничестве Китая – показали, что уладить застарелые конфликты и вражду можно и без американцев. Политическое поле для этого создано – тот же БРИКС, куда уже устремились страны, в отношениях которых долгое время были проблемы, зачастую созданные не без участия США. Китай, Индия и Пакистан, недавно заявивший, что хочет присоединиться к БРИКС, – тому очевидный пример. При этом все три страны уже находятся в другом альтернативном Западу объединении – ШОС. И взаимодействовать друг с другом члены этих объединений, формирующих альтернативную западной архитектуру мировой безопасности, намерены не «по правилам», а на основе международного права.

ЦИФРА

32,1 % объема мировой экономики по итогам 2023 года придется на страны БРИКС. Ожидаемый результат «большой семерки» – 29,8%.

В новом многополярном мире Запад станет лишь одним из нескольких центров силы

Созданный как чисто экономический союз Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, сегодня БРИКС является флагманом происходящих в мире перемен.

Доллар – капут?

Впав в «санкционный раж» против России полтора года назад, Вашингтон и его союзники, опять-таки не желая этого, подтолкнули Глобальный Юг к поиску еще одной альтернативы – в сфере экономики и финансов. На повестке дня – свержение с мирового пьедестала западной финансовой надстройки, которая превратилась в карательное оружие против «ослушников». Запад открыто использует созданные и контролируемые им финансовые инструменты для сохранения геополитического господства. «США и их союзники вольны замораживать и даже конфисковывать резервы суверенных государств – их меры против Афганистана, Венесуэлы и России потрясли весь мир», – объясняет желание многих стран войти в БРИКС эксперт из Нигерии в статье, опубликованной infoBRICS. Поэтому они «пытаются изобрести платежную систему, которая отличалась бы от тех, что созданы США и их союзниками».

Ожидается, что новая платежная архитектура будет официально представлена после августовского саммита БРИКС в Кейптауне. В нее планируется включить и группу ШОС. Один из ее несущих элементов – Новый банк развития БРИКС. Он работает именно как альтернатива «старым структурам» – Всемирному банку и МВФ, – предлагая более интересные условия с точки зрения процентных ставок.

Страны БРИКС самым серьезным образом прорабатывают возможность создания собственной, альтернативной доллару, валюты. Большим сторонником этого выступает президент Бразилии Лула да Силва.

И процесс, как говорится, уже пошел: доля американской валюты в мировых резервах упала в прошлом году до 47% (хотя еще в 2001 году составляла 73%).

О спорт, ты… политика

Международный спорт, прежде всего олимпийское движение, увы, тоже превращено Западом в инструмент борьбы с политическими противниками. Греческие Олимпиады, ради которых приостанавливали войны, – преданья старины глубокой. Грузия при Саакашвили, любимце Вашингтона, развязала войну в день открытия Олимпиады в Пекине. Украинские националисты устроили госпереворот в последние дни Олимпиады в Сочи, когда у Москвы, как ее хозяйки, были попросту связаны руки. Хотя заверения, что экстремисты не выйдут из-под их контроля до закрытия Олимпиады, давали Кремлю лидеры ведущих стран Запада.

Поэтому рассуждать, кто подрывает международное спортивное движение и политизирует его, – занятие пустое. И в спорте, как неотъемлемой части гуманитарных связей, нужна альтернатива. Если кто-то из россиян и попадет на Олимпийские игры в Париже «в нейтральном статусе», это будут единицы. Поэтому организация Игр БРИКС в 2024 году, вопрос о которых поручил изучить президент России, – чуть ли не единственная возможность во многих видах спорта дать нашим спортсменам шанс выступить в ближайшие два года в конкурентной среде. Но для этого должна быть создана такая программа Игр, которая была бы интересна и спортсменам, и национальным федерациям дружественных нам стран, и зрителям.

Из россиян на Олимпиаду в Париже попадут в лучшем случае единицы. Игры БРИКС – отличная возможность дать нашим спортсменам соревноваться с сильнейшими.

КОНКРЕТНО

И кто тут главный

С присоединением 13 новых государств, в которых проживает почти миллиард человек, совокупное население БРИКС составит примерно 60% населения мира. В странах «большой семерки» – 10%. По данным МВФ, в 2023 году БРИКС выйдет вперед и по ВВП: страны объединения обеспечат 32,1% объема мировой экономики, тогда как «семерка» – 29,8%. После своего расширения БРИКС станет крупнейшим обладателем запасов нефти, газа и полезных ископаемых в мире. А также получит контроль над международными водными путями и проливами, сухопутными транспортными маршрутами, нарушив монополию США.

Ну как после этого не понять, что пора поспешить на корабль, который пролагает альтернативный путь?

У этого пути, как записано в итоговом заявлении встречи министров иностранных дел БРИКС в Кейптауне в июне, три магистральных направления – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.

Поскольку Запад использует финансовые инструменты для сохранения геополитического господства, на повестку дня встал вопрос об альтернативной валюте. Фото: Shutterstock

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Что ждет планету

Александр Дынкин, академик, президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН):

– Первый ответ на кризис глобализации – это экономическая и технологическая биполярность. Очень плавное и постепенное сокращение роли США в мировой экономике. Возьмем два полюса – Евроатлантику и ШОС: за последние годы США существенно укрепили позиции в своем блоке, точно так же как Китай стал безусловным лидером восточного блока. Если говорить об их совокупной мощи, на Китай и Штаты приходится 42% мирового ВВП, 56% мировых затрат на НИОКР и 53% мировых оборонных расходов.

Второй ответ – регионализация. Складываются новые политические и экономические конфигурации с переменной геометрией, с возможностью участия в нескольких объединениях.

И третий ответ на кризис глобализации – то, что сотрудничество стран будет определяться совпадением политических интересов и ценностей в большей степени, чем географической близостью. И среди этих ценностей за пределами блока НАТО – сопротивление набору норм, установленному Соединенными Штатами, это независимость, это национальные интересы и прежде всего развитие и качество жизни.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Жаркие. Летние. Твои

– Игры БРИКС ни в коем случае не должны быть стопроцентной копией Олимпийских игр, – считает историк спорта Андрей Корнеев. – МОК давно пытается бороться с гигантизмом. В боксе и борьбе, скажем, путем сокращения числа весовых категорий – на чемпионатах мира разыгрывается медалей значительно больше. Ясно, что можно получить большее представительство, если на Играх БРИКС провести соревнования по привычным, а не олимпийским правилам. Бесконечно сокращаются программа велоспорта на треке, дистанции и виды гонок в гребле, ликвидированы парные соревнования в настольном теннисе. Программа Игр БРИКС должна быть комбинированной – что-то из олимпийской программы, что-то из программ чемпионатов мира, на Олимпиаде не представленное. А если провести соревнования по акробатике, которые, кроме одиночного батута, МОК вовсе игнорирует? А самбо? Если подобрать разумные сроки проведения – недели через 2 – 3 после Игр в Париже – и составить привлекательную программу, можно получить комплексное, массовое соревнование. Сколько стран просится в БРИКС – до 30? Вот пусть на Игры в Казань и приезжают!

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023