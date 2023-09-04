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В мире4 сентября 2023 16:10

Спецслужбы США разрабатывают умные шпионские трусы: они умеют подглядывать, снимать и не только

США потратили 22 миллиона долларов на разработку нижнего белья для шпионов
Людмила ПЛОТНИКОВА
Это уже не первая попытка создать умную одежду

Это уже не первая попытка создать умную одежду

Фото: Shutterstock

Управление национальной разведки США попало под шквал критики после того, как официально подтвердило, что потратило $22 миллиона из кармана налогоплательщиков на проект Smart ePants.

Разведчики решили, что слежка за подозреваемыми при помощи смартфонов и других гаджетов уже не так эффективна, и революцию в шпионаже могут произвести, например, умные трусы, которые смогут записывать аудио и видео, а также передавать данные о местоположении человека, на которые они надеты.

Smart ePants представили как «крупнейшую инвестицию в разработку интеллектуального текстиля». Планируется, что умными станут не только трусы, но и рубашки, брюки и даже носки, которые можно будет стирать.

Это уже не первая попытка создать умную одежду: в 2013 году американские военные объявили о начале производства костюма Talos, схожего с одеянием фантастических супергероев. На его разработку было потрачено более $80 миллионов, но в 2019 году проект закрыли, а прототип так и не был представлен.

О работе над умной одеждой заявляла и корпорация Meta*, публиковавшая объявление о поиске «исследователя, обладающего обширными знаниями в области умного текстиля, способного работать с командой специалистов в сфере тактильных ощущений, зондирования и отслеживания».

* - признана в РФ экстремистской и запрещена

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