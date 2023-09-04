Спецслужбы США разрабатывают умные шпионские трусы: они умеют подглядывать, снимать и не только

Это уже не первая попытка создать умную одежду Фото: Shutterstock

Управление национальной разведки США попало под шквал критики после того, как официально подтвердило, что потратило $22 миллиона из кармана налогоплательщиков на проект Smart ePants.

Разведчики решили, что слежка за подозреваемыми при помощи смартфонов и других гаджетов уже не так эффективна, и революцию в шпионаже могут произвести, например, умные трусы, которые смогут записывать аудио и видео, а также передавать данные о местоположении человека, на которые они надеты.

Smart ePants представили как «крупнейшую инвестицию в разработку интеллектуального текстиля». Планируется, что умными станут не только трусы, но и рубашки, брюки и даже носки, которые можно будет стирать.

Это уже не первая попытка создать умную одежду: в 2013 году американские военные объявили о начале производства костюма Talos, схожего с одеянием фантастических супергероев. На его разработку было потрачено более $80 миллионов, но в 2019 году проект закрыли, а прототип так и не был представлен.

О работе над умной одеждой заявляла и корпорация Meta*, публиковавшая объявление о поиске «исследователя, обладающего обширными знаниями в области умного текстиля, способного работать с командой специалистов в сфере тактильных ощущений, зондирования и отслеживания».

* - признана в РФ экстремистской и запрещена