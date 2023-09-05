В Одесской области в городе Измаил прозвучали взрывы. Была повреждена инфраструктура порта на Дунае
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Южная группировка войск на Донецком направлении отбила три атаки ВСУ в районах Артемовска и Северного в ДНР, уничтожив до 285 боевиков, пять бронемашин, семь автомобилей, американскую САУ М109 Paladin и «Гвоздика» и две гаубицы М105 производства США. На Запорожском направлении в районах Работино и Вербовое противник потерял более 115 человек, две бронемашины, четыре автомобиля, по две американские артсистемы М777 и самоходки М109 Paladin, две гаубицы М119, два орудия Д-30 и одно Д-20. Западная группировки войск на Купянском направлении отразила четыре контратаки ВСУ севернее Свердловки в ЛНР, нивелировав два взвода, три автомобиля и польскую САУ Krab. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя до 40 националистов, три пикапа и орудие Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла противнику такой урон: до полутора рот, две бронемашины и 9 автомобилей, а также склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке. На Херсонском направлении уничтожены более взвода, восемь автомобилей, артсистема М777, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов 124-й бригады теробороны в Понятовке. ВКС России в районе Брусовки в ДНР сбили вертолет Ми-8, а наши силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и 24 украинских БПЛА.
В северо-западной части Черного моря в ночь на 4 сентября российская авиация потопила четыре украинские катера с десантом. Вот что сообщили в Минобороны РФ: «Самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут крымского побережья». Четырьмя днями ранее российские военные ликвидировали четыре десантных судна ВСУ с двумя взводами украинского спецназа, также стремившимися к побережью российского полуострова. Не загорать вам в Евпатории.
Район Берховского водохранилища под Соледаром в ДНР и подступы нему контролируют бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Командир подразделения с позывным «Калуга» заявил РИА Новости, что у украинских боевиков нет шансов приблизиться к водохранилищу и перейти по дамбе - все подступы просматриваются российскими разведчиками, а у артиллеристов все подходы пристреляны. Дорога для самоубийц открыта.
Financial Times полагает, что ВСУ входе контрнаступления используют трехстороннюю тактику c разминированием территорий, попытками разрушения логистики российской армии, а также ударами беспилотниками по территории России. Эксперты FT отмечают, что зачистка украинцами минных полей продвигается слишком медленно и в основном ночью, а дальнобойная артиллерия и ракеты, поставляемые Западом, до сих пор недостаточно эффективны для разрушения логистических цепочек и ударов по центрам командования ВС РФ. Подчеркивается, что невысокая эффективность ВСУ связана и с отсутствием господства в воздухе. Регулярные атаки украинских БПЛА по Крыму и другим территориям России должны создать ощущение равенства в силах самостийной и российских армий, но на деле это не так, с прискорбием отмечает британское издание. Но других «терминаторов», кроме украинских, у нас для вас нет...
Спецы ФСБ задержали гражданина Украины, собиравшего и передававшего взрывные устройства для украинских диверсантов в Запорожской области. Часть элементов, по данным ЦОС ФСБ, негодник запрятал под сучьями деревьев в месте, напоминающем ферму. 55-летний нехороший человек действовал по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он успел передать исполнителям несколько взрывных устройств, которые те применили, взрывая сотрудников полиции и администрации Запорожской области. Теперь будет делать муляжи лимонки из мякиша за колючкой.
В Одесской области минувшей ночью с рельсов сошел пассажирский поезд «Одесса-Днепр». По данным издание Klymenko Time, при этом никто из пассажиров серьезно не пострадал, а в «Украинской железной дороге» («Укрзализныця») происшествие предпочили не комментировать. Примерно в это же время в Одесской области в городе Измаил прозвучали взрывы. Была повреждена инфраструктура порта на Дунае. По реке не проплывешь, паровозом не умчишь, остается волов в телегу запрягать, и в Карпаты...
В Минобороны незалежной сообщили, что ВСУ получили дроны Saker Scout с искусственным интеллектом. Система дрона с помощью оптики может сама распознавать и фиксировать координаты техники, передавая данные в командный пункт для принятия решений. В комплекс входят флагманский дрон-разведчик и несколько FPV-дронов, которые корректируются, в том числе, с помощью флагманского беспилотника. Вот парадокс: своего интеллекта не видно, а искусственный уже нарисовался.
Rzeczpospolita сообщает, что Варшава начали выдавать Киеву мужиков призывного возраста, которые сбежали из саомстийной после 24 февраля 2022 года. Польша на основании соглашения с Украиной уже выдала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Всего в эту страну въехали около 2,87 млн граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Обратно вернулись немногим более половины. По данным члена парламентского комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, 80 тысяч крепких украинцев в Польше вполне можно поставить под ружье, а украинская прокуратура может при помощи международных ордеров на арест преследовать украинских граждан за рубежом — ведь многие уклонисты сбежали либо при помощи взяток пограничникам, либо через зеленую границу, где действуют посредники. Где уклонисты, там победа? Или беда?
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